تطبيق GSA live الناقلة مجانا لمباريات الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا والمنتخب السعودي

أطلقت شركة الرياضة السعودية منصتها لنقل الأحداث الرياضية المختلفة عبر منصة GSA live المختصة بنقل المباريات عبر الانترنت مما حصلت الشركة السعودية على حقوق نقلها باتفاقيتها مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموجب الإتفاقية التي تم توقيعها بينهما في بداية أبريل الحالي 2021، حيث قامت وزارة الرياضة السعودية بتأسيس شركة الرياضة السعودية في منتصف عام 2020 لتكون مختصة بالمحتوى الرياضي سواء عبر الانترنت أو البث الفضائي، حيث من المنتظر أن يكون هناك بث فضائي لشركة الرياضة السعودية في الربع الأخير من العام الحالي بحسب التصريحات الرسمية التي أكدت أن تطبيق GSA live سيتبعه بث فضائي.

نجحت شركة الرياضة السعودية في عمل تعاقد مع الاتحاد الأسيوي لكرة القدم لتحصل بموجبها على حقوق مسابقات الإتحاد القارية داخل السعودية مجانا بين العام 2021 إلى 2024 لتتمكن الشركة من الحصول على حقوق بث البطولات الرئيسية لكرة القدم في آسيا سواء للمنتخبات أو الأندية ومنها بطولة تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا التي ستقام في الصين حيث تشارك المنتخبات العربية الآسيوية في البطولة ، وبطولة دوري أبطال آسيا للأندية أهم بطولات الاتحاد الأسيوي للأندية، والتي تشهد مشاركة العدد من الأندية العربية ومنها الهلال، النصر، الأهلي، والشباب من السعودية، وأندية الإمارات العين، الشارقة، وأهلي شباب دبي، وأندية قطر الريان، السليلة، العربي، وغيرها، كما تشارك فرق من الأردن والعراق أيضا.

منصة GSA LIVE تقوم بنقل مباريات دوري أبطال آسيا حاليا بداية من مباريات الملحق النهائي المؤهل إلى مرحلة المجموعات، حيث نقلت مباراة الوحدة السعودي ضد القوة الجوية العراقي التي انتهت بتفوق الفريق العراقي ليبلغ مرحلة المجموعات بنجاح، وتقوم المنصة حاليا بنقل مباريات كافة الفرق العربية في دوري الأبطال، وليست الفرق السعودية فقط، وسيعلق على المباريات معلقي قنوات السعودية الرياضية ksa sports، والتي تمتلك كتيبة رائعة من المعلقين على رأسهم فارس عوض، فهد العتيبي، عبد الله الحربي، سمير اليعقوبي، خالد الراشد، خالد اليوسف، وغيرهم من المعلقين المميزين، كما تقوم المنصة بعرض فيديوهات من المباريات للأهداف والملخصات للبطولات الحاصلة على حقوق نقلها عبر موقعها والتطبيق الخاص بها.

رابط موقع منصة GSA Live عبر الويب: https://gsa.live/ar

رابط تطبيق GSA LIVE على google play جوجل بلاي: GSA LIVE.

رابط تطبيق GSA LIVE على App store آبل ستور: GSA live.

المباراة الموعد بتوقيت مكة المعلق بيروزي – الوحدة الإماراتي 5:30 فهد العنزي باختاكور – تركتور سازي 6:00 عائد العصيمي جوا الهندي – الريان 8:00 عبد العزيز السير الوحدات – النصر 9:00 عبد الله الحربي الشارقة – القوة الجوية 9:00 محمد الخامسي السد – فولاد خوزستان 9:00 عبد الله الغامدي

تطبيق GSA liveالمباريات المنقولة مجانا عبر تطبيق GSA LIVE