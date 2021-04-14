بعد انتشار السلالات المتحورة.. اليابان تخشى موجة رابعة لفيروس كورونا 

جدة - نرمين السيد - حذر رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا الحكومية فى اليابان شيجيرو أومى، من دخول البلاد "موجة رابعة" من الإصابات، وذلك بعد انتشار سلالات جديدة شديدة العدوى فى عدة أجزاء من البلاد.





وأكد أومى فى تصريح أمام البرلمان- نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، ضرورة أن توسع الحكومة قائمة المناطق الخاضعة لإجراءات أكثر صرامة لمكافحة الفيروس بسبب الحالات المتزايدة "بطريقة سريعة وذكية للغاية". واقترح أومى، أن تلعب الحكومة دورًا رائدًا فى دعم النظام الطبى المتوتر فى مقاطعة غرب اليابان عن طريق استدعاء موظفين من مناطق أخرى. يشار إلى أن اليابان فرضت بالفعل شبه حالة الطوارئ فى ست مقاطعات بما فى ذلك العاصمة طوكيو وأوساكا.

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