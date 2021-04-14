السعودية: رفع إيران لنسبة تخصيب اليورانيوم لا يمكن اعتباره للاستخدام السلمى

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية، إن "المملكة تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووى"، داعية طهران لتفادى التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر.

وأضافت الوزارة، أن رفع إيران لنسبة التخصيب إلى 60% لا يمكن اعتباره برنامجا مخصصا للاستخدام السلمى، مطالبة المجتمع الدولى أن يتوصل لاتفاق مع إيران بمحددات أقوى وأطول، والعمل بإجراءات تمنعها من الحصول على السلاح النووى.

وتابعت الوزارة، بأنه ينبغى على العالم أن يأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة من تصعيد إيران، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.