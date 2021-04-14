روسيا تستدعى السفير الأمريكى.. وتحذر من فرض عقوبات جديدة

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر بوزارة الخارجية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن السفير الأمريكى أُبلغ إذا اعتمدت الولايات المتحدة عقوبات جديدة، فإن موسكو سترد بأكثر الطرق حسما.
وكانت التوترات قد تصاعدت خلال الأيام الأخيرة بين واشنطن وموسكو بسبب حشد الأخيرة قواتها بالقرب من حدود أوكرانيا.
كما تتهم واشنطن موسكو بالتدخل فى انتخاباتها وشن هجمات إلكترونية. كذلك فرضت إدارة بايدن مؤخرا عقوبات على روسيا بسبب تسميم معارض الكرملين المسجون أليكسى نافالنى.
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