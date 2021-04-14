انت الان تتابع تفاصيل خبر إمساكية رمضان 2021 لدولة الإمارات ومواقيت الصلاة ووقت الإفطار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر إمساكية شهر رمضان الإمارات، هل علينا الشهر الكريم، شهر الخير والبركات، ويريد كل الصائمين معرفة مواعيد الإمساك والفطور خلال شهررمضان، ومعرفة توقيت الصلوات الخمس، وموقع «مصر فايف» ينشر إمساكية شهر رمضان2021 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وموعد اذان المغرب ووقت الإفطار والإمساك في دبي وابوظبي والشارقة والفجيرة وراس الخيمة.

إمساكية رمضان – الإمارات مواقيت آذان المغرب والفجر 2 رمضان

ننشر توقيت الصلاة وموعد الإفطار واذان الظهر والعصر والعشاء، وموعد الإمساك وصلاة الفجر بجميع الإمارات في دبي وأبوظبي والشارقة، والعين وعجمان والفجيرة وراس الخيمة وام القيوين.

موعد الإفطار اليوم في دبي اليوم ال 2 من رمضان

موعد الإفطار عند الساعة 18.44

موعد الإفطار اليوم في ابوظبي اليوم ال 2 من رمضان