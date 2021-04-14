- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر إمساكية رمضان 2021 لدولة الإمارات ومواقيت الصلاة ووقت الإفطار والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ننشر إمساكية شهر رمضان الإمارات، هل علينا الشهر الكريم، شهر الخير والبركات، ويريد كل الصائمين معرفة مواعيد الإمساك والفطور خلال شهررمضان، ومعرفة توقيت الصلوات الخمس، وموقع «مصر فايف» ينشر إمساكية شهر رمضان2021 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وموعد اذان المغرب ووقت الإفطار والإمساك في دبي وابوظبي والشارقة والفجيرة وراس الخيمة.
إمساكية رمضان – الإمارات مواقيت آذان المغرب والفجر 2 رمضان
ننشر توقيت الصلاة وموعد الإفطار واذان الظهر والعصر والعشاء، وموعد الإمساك وصلاة الفجر بجميع الإمارات في دبي وأبوظبي والشارقة، والعين وعجمان والفجيرة وراس الخيمة وام القيوين.
موعد الإفطار اليوم في دبي اليوم ال 2 من رمضان
موعد الإفطار عند الساعة 18.44
موعد الإفطار اليوم في ابوظبي اليوم ال 2 من رمضان
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إمساكية رمضان 2021 لدولة الإمارات ومواقيت الصلاة ووقت الإفطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.