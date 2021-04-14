وزاره الحج والعمرة وطريقة إصدار التصاريح للمعتمرين من خارج المملكة

وزاره الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية قد قامت بالإشارة إلي الطريقة التي يجب علي المواطنين الراغبين في أداء العمرة للعام الحالي 2021ميلادية – 1442 هجرية اتباعها، وضوابط إصدار التصاريح لجميع مواطنين مجلس التعاون الخليجي من المعتمرين من خارج المملكة بتأشيرات العمرة من المحصنين، وقد قامت وزارة الح في الفترة القليلة الماضية من الإعلان عن أليات و ضوابط إصدار التصاريح للمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي والمعتمرين من خارج المملكة عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالوزارة علي موقع ” تويتر”.وزاره الحج والعمرة توضح خطوات إصدار التصاريح
من خلال المقال يمكنك معرفة أماكن لقاح فايزر في مختلف أنحاء المملك العربية السعودية، أما عن آليات وخطوات إصدار التصاريح لمواطني مجلس التعاون الخليجي ومعتمري الخارج بتأشيرات العمرة فهي تتلخص في الخطوات التالية:
- علي الراغبين في أداء العمرة الذهاب إلي مركز عناية في مدينة مكة المكرمة قبل 6 ساعات من التوجه لأداء العمرة.
- يجب ارفاق الأوراق التي تثبت تطعيم المواطن بأنواع اللقاحات المختلفة و المعتمدة التي توجد في المملكة مثل” لقاح فايزر – لقاح موديرنا -استرازينيكا- جونسون”.
- يجب علي المعتمر تسليم الأسورة الخاصة به والتأكد من ارتدائها خلال الفترة التي يوجد بها في مركز عناية وتوجيهه تجمع الشبيكة.
- يجب علي المعتمر إظهار الأسورة عند الوصول إلي مركز تجميع الشبيكة للتحقق من بيانات المعتمر والتصريح.
- يجب علي المعتمر الالتزام بتاريخ وفترة العمرة المخصصة له فقط.
من خلال المقال يمكنك التعرف علي تطبيق اعتمرنا ، وقد أشارت وزاره الحج والعمرة إلي طريقة الشراء المسبق لتذاكر وسائل النقل بطريقة سهلة وميسرة عن طريق تطبيق اعتمرنا عن طريق اتباع عدد من الخطوات وهي كالتالي:
- يجب إصدار تصريح العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا أو توكلنا فقط.
- يجب عليك الضغط علي خدمات النقل من صفحة “حجز الخدمات”.
- اختيار مركز النقل المناسب ويجب تحديد عدد الأشخاص.
- يجب إدخال البيانات الخاصة ببطاقة الدفع الالكتروني.
- ظهور شاشة إلمام عملية الدفع وتفاصيل الخدمة.
- ظهور تذاكر النقل في صفحة الإعدادات بعد الضغط علي “تذاكر النقل”.
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وزاره الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية قد قامت بالإشارة إلي الطريقة التي يجب علي المواطنين الراغبين في أداء العمرة للعام الحالي 2021ميلادية – 1442 هجرية اتباعها، وضوابط إصدار التصاريح لجميع مواطنين مجلس التعاون الخليجي من المعتمرين من خارج المملكة بتأشيرات العمرة من المحصنين، وقد قامت وزارة الح في الفترة القليلة الماضية من الإعلان عن أليات و ضوابط إصدار التصاريح للمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي والمعتمرين من خارج المملكة عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالوزارة علي موقع ” تويتر”.وزاره الحج والعمرة توضح خطوات إصدار التصاريح
من خلال المقال يمكنك معرفة أماكن لقاح فايزر في مختلف أنحاء المملك العربية السعودية، أما عن آليات وخطوات إصدار التصاريح لمواطني مجلس التعاون الخليجي ومعتمري الخارج بتأشيرات العمرة فهي تتلخص في الخطوات التالية:
- علي الراغبين في أداء العمرة الذهاب إلي مركز عناية في مدينة مكة المكرمة قبل 6 ساعات من التوجه لأداء العمرة.
- يجب ارفاق الأوراق التي تثبت تطعيم المواطن بأنواع اللقاحات المختلفة و المعتمدة التي توجد في المملكة مثل” لقاح فايزر – لقاح موديرنا -استرازينيكا- جونسون”.
- يجب علي المعتمر تسليم الأسورة الخاصة به والتأكد من ارتدائها خلال الفترة التي يوجد بها في مركز عناية وتوجيهه تجمع الشبيكة.
- يجب علي المعتمر إظهار الأسورة عند الوصول إلي مركز تجميع الشبيكة للتحقق من بيانات المعتمر والتصريح.
- يجب علي المعتمر الالتزام بتاريخ وفترة العمرة المخصصة له فقط.
من خلال المقال يمكنك التعرف علي تطبيق اعتمرنا ، وقد أشارت وزاره الحج والعمرة إلي طريقة الشراء المسبق لتذاكر وسائل النقل بطريقة سهلة وميسرة عن طريق تطبيق اعتمرنا عن طريق اتباع عدد من الخطوات وهي كالتالي:
- يجب إصدار تصريح العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا أو توكلنا فقط.
- يجب عليك الضغط علي خدمات النقل من صفحة “حجز الخدمات”.
- اختيار مركز النقل المناسب ويجب تحديد عدد الأشخاص.
- يجب إدخال البيانات الخاصة ببطاقة الدفع الالكتروني.
- ظهور شاشة إلمام عملية الدفع وتفاصيل الخدمة.
- ظهور تذاكر النقل في صفحة الإعدادات بعد الضغط علي “تذاكر النقل”.
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