رقم قياسي جديد ينتظر صلاح قبل مواجهة ريال مدريد الليلة // موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والمعلق

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد، في مباراة العودة بالدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021، يترقبها العالم لمعرفة من المتأهل من العملاقين إلي الدور نصف النهائي، وكان الريال قد فاز على ملعبه بنتيجة 3-1 ويأمل في تحقيق نتيجة تأهله إلي الدور نصف النهائي، والليفر يسعى للعودة والتأهل فقد فعلها مع الفريق الكتالوني بعد أن خسر 3 صفر عاد وأنتصر برباعية وتأهل للنهائي وفاز باللقب، وتقام المباراة الليلة على ملعب أنفيلد وتنقل عبر قناة بي إن القطرية، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في المباراة.

حراسة المرمى ” أليسون بيكر”.

خط الدفاع “الكسندر، أرنولد، فيليبس، روبرتسون، كاباك”.

خط الوسط ” فابينيو، جيمس ميلنر، فينالدوم”.

خط الهجوم ” محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينيو”.

حراسة المرمى ” تيبو كورتوا”.

خط الدفاع ” اودريزولا، ناتشو، ميندي، ميليتاو”.

خط الوسط ” لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو”.

خط الهجوم ” كريم بن زيما، أسينسيو، فينسيوس”.

الموعد : اليوم الأربعاء الموافق 2021/04/14.

التوقيت : 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة المكرمة.

المعلق : حفيظ الدراجي.

القناة الناقلة : بي إن سبورت الأولى.

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ينتظر الفرعون المصري محمد صلاح أنجاز جديد الليلة في مباراة ريال مدريد، فقد سجل النجم المصري في أخر 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا، وفي حالة تسجيله الليلة أمام ريال مدريد سيعادل رقم الأسطورة ستيفان جيرارد الذي سجل في 5 مباريات متتالية، وهو أنجاز جديد يضاف للإنجازات التي يحققها النجم المصري في الملاعب الانجليزية.

المباراة : ليفربول * ريال مدريد. المنافسة : مباراة العودة من دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا 2021. القناة الناقلة : بي إن سبورت HD 1. الموعد : الأربعاء 2021/04/14 الساعة 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت مكة. الملعب : ملعب ليفربول أنفيلد. معلق المباراة : المعلق الجزائري حفيظ دراجي. نتيجة المباراة الأولى : فوز ريال مدريد 3-1.

بطاقة المباراة الليلة