موعد مباراة الهلال وأجمك الأوزبكي اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة مجانا في دوري أبطال آسيا

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا ضد فريق أجمك من أوزباكستان في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى التي تشهد في نفس الجولة مباراة أخرى تجمع فريق استقلال دوشنبة الطاجيكستاني على ملعبه مع فريق شباب أهلي دبي، حيث يأمل الهلال في تحقيق الفوز في أولى مبارياته بدوري الأبطال لتكون بداية جيدة لمشوار يأمل كبير آسيا أن ينهيه عائدا لمنصات التتويج في البطولة التي حقق لقبها الموسم قبل الماضي على حساب فريق ريد دياموند الياباني بانتصاره ذهابا على ملعبه بهدف دون رد عن طريق كاريلو، قبل أن يفوز أيابا في اليابان بهدفين دون رد عن طريق كلا من جوميز، وسالم الدوسري ليحقق اللقب بجدارة، وسينطلق موعد مباراة الهلال وأجمك الأوزبكي اليوم الخميس 15 أبريل 2021 في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال يعودللظهور في بطولته المفضلة دوري ابطال آسيا ساعيا لتعويض ما فاته الموسم الماضي في البطولة التي شهدت إقصاء فريق الهلال منها بسبب إصابة معظم لاعبيها بفيروس كورونا بعد أن كان متواجدا على صدارة جدول ترتيب مجموعته التي ضمت كلا من شهر خودرو الإيراني، باختاكور الأوزبكي، وشباب الأهلي دبي الإماراتي في مرحلة المجموعات، ضامنا بشكل فعليا لتخطي ذلك الدور، قبل أن يقصيه الاتحاد الأسيوي من البطولة قبل مباراته الأخيرة ضد شباب الأهلي دبي التي لم تكن ستؤثر على تأهله إلى دور الستة عشر، ويأمل الزعيم في تناسي تلك البطولة والعودة إلى منصات التتويج من جديد بداية بمباراته ضد أجمك الأوزبكي.

الهلال يأمل في تحقيق فوز ينسيه الخسارة التي تلقاها في آخر مبارياته في الدوري السعودي ضد فريق الاتحاد في الكلاسيكو السعوي بالدوري، حيث تلقى الزعيم خسارة بهدفين دون رد ليفقد ثلاث نقاط هامة جعلته يتشارك في الصدارة التي كان منفردا بها مع فريق الشباب بعد أن تساوى الشباب معه في رصيد النقاط.

الخميس 15 أبريل 2021

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، والأردن.

11:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

موعد مباراة الهلال وأجمك الأوزبكي اليومالقنوات الناقلة لمباراة الهلال واجمك مجانا