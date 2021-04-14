طريقة عمل القطايف المقرمشة بمذاق لذيذ فى المنزل تعتبر القطايف من أشهى الحلويات الرمضانية التي يفضلها الجميع وتتعدد الحشوات التي يمكن حشو القطايف بها كما أنها تشتهر فى البلاد العربية جميعا ولكن تزداد شعبيتها فى دول الشام ومصر، ويفضل تناول القطايف مقلية وأن تكون محشية بالمكسرات والقشدة، وتختلف طريقة عمل عجينة القطايف من شخص لأخر ولكن اليوم سوف نقدم لكم أنجح الطرق والوصفات التي تمكنكم من عمل القطايف بسهولة فى المنزل وبمذاق شهى ولذيذ.

المكونات المستخدمة لعمل القطايف

لكى نتمكن من عمل القطايف بطريقة سهلة وناجحة يلزم توافر المكونات التالية:

ثلاثة أكواب دقيق.

ملعقان صغيرتان خميرة.

كيس بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب ونصف ماء فاتر.

يتم تذويب الخميرة مع السكر فى ربع كوب من الماء الفاتر وتترك حتى تتفاعل.

يتم وضع الكمية المستخدمة من الدقيق والبيكنج بودر والملح فى وعاء عميق للخلط.

يتم إضافة الماء الفاتر والخميرة المذابة إلى وعاء الدقيق ثم نقوم بالخلط جيدا بواسطة المضرب الكهربائي.

نستمر فى الخلط إلى أن نحصل على مزيج سائل ثم نتركه لمدة ساعتين.

يتم تحضير مقلاة غير قابلة للالتصاق ثم نقوم بصب العجين فيها على شكل دوائر صغيرة.

عند البدء فى الاحمرار نقوم برفعها من على النار ونتركها حتى تبرد ويفضل تغطيتها بقطعة من القماش الخفيف حتى لا تجف.

طريقة تحضير عجينة القطايف

وبذلك يكون لدينا عجين القطايف اللين ويمكنا أن نحشوها بأي من الحشوات التي نفضلها، مثلا إن كنا نريد حشو القطايف بالقشطة يمكن وضع القشطة مع الفستق بداخل العجينة وغلقها جيدا أو حشوها بأي نوع من الحشوات سواء حلو أو حادق.

يتم تسخين مقلاة بالزيت ثم نقوم بقلى القطايف إلى أن نحصل على اللون الذهبي فنقوم بإخراجها وتصفى جيدا ثم نقوم بسقيها بالشربات البارد وتقدم فى الأطباق بعد الفطار كنوع من الحلويات الرمضانية المحببة لكل أفراد الأسرة.