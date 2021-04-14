دوت الخليج - : قال النائب سالم العمري إن رئيس الحكومة أطلعنا عما جرى في القضية الاخيرة ، وشرح حيثيات الامر وكنا سعداء بأن القضية تم حلها داخل البيت الهاشمي .
أضاف للمدينة نيوز عقب خروجه من الاجتماع المغلق الذي عقد بين الحكومة والنواب الاثنين في احدى قاعات المجلس : كان لنا طلبات تتعلق بالتوظيف والفقر والبطالة ، واخبرنا الرئيس بأننا نرفض رفضا باتا المساس بالامن والاستقرار وصارحنا الحكومة بأن اداءها غير مقنع حيال الملفات الساخنة المختلفة .
وبخصوص الاحداث الاخيرة قال بأن الرئيس وعد النواب باطلاعهم على كل جديد ولكن القضية الآن لدى القضاء .
شاهد :
: المدينة نيوز
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو .. النائب سالم العمري : كاشفتنا الحكومة وكاشفناها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.