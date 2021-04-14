مسؤول إيرانى يحذر من كارثة إنسانية بسبب لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول الإيرانى، "لن يغتفر التأخير فى التطعيم العمومى حتى وليوماً واحداً". وأضاف "البعض يتحدث بسهولة عن عدد وفيات يصل لـ 1000 و1500 شخص يوميا.
وتابع المسؤول الإيرانى "ليس لدينا خيار سوى إغلاق المدن والتطعيم ضد هذه الكارثة البشرية التى تحدث".وقال "اللقاح ضرورى اليوم إذا لم يصل اللقاح المحلى إلى الناس اليوم، فلا يجب أن ننتظر الغد".
وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 25 ألفا و582 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى العدد التراكمى للإصابات المسجلة فى إيران منذ تفشى الفيروس إلى مليونين و143 ألفا و794 إصابة مؤكدة.
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