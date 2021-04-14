انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد أذان المغرب في ثاني أيام رمضان بتوقيت مكة المكرمة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - سوف يكون أذان المغرب في ثاني يوم من أيام شهر رمضان المبارك، بالتوقيت المعتمد بمدينة مكة المكرمة على الساعة السادسة وأربعون دقيقة، فيما سوف يكون موعد الآذان للصلاة العشاء على الساعة 8:40 مساءً -بإذن الله-

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحدد المدة بين المغرب والعشاء

بسبب الوضع الحالي في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع من جراء فيروس كورونا، وضعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرساء في المملكة تعميما يضاف للمختل التعميمات التي أصدرتها سابقا والمتعلقة بجميع التدابير التي يجب أن تتخذ في مساجد المملكة في رمضان المبارك، حيث نص هذا التعميم الأخير على أنه يجب أن يلتزم أئمة المساجد بالمدة المحدد بين صلاتي المغرب والعشاء والمقدرة بساعتين حسب التوقيت المتبع وهو أم القرى.

كما أكدت وزارة الشؤون الإسلامية على أنه يجب التقيد والالتزام بالوقت المحدد بين الأذان والإقامة وهو عشرة دقائق من وقت الانتظار قبل إقامة الصلاة، ويستثنى من ذلك صلاة الفجر فيجب أن تكون مدة الانتظار بين الأذن والإقامة عشرون دقيقة بالتمام للدخول وقت الفجر، وهذا تبعا لم تم إصداره في التعميم الماضي من طرف عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، بسبب التدابير المتخذة من أجل الوقاية لمنع ازدياد وتفشي الوباء العالمي كوفيد-19.

إمساكية شهر رمضان وموعد أذان المغرب لمدينة مكة المكرمة