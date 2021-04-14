“LINK” رابط نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 في العراق تحظى بالعديد من عمليات البحث المكثفة، والجميع حاليًا يبحث عن نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق، فجميع الأهالي والطلاب ينتظرون نتائج الصف السادس الابتدائي للاطمئنان، وأعلنت وزارة التربية بظهور النتائج وإمكانية الاطلاع عليها من خلال الدخول على موقع الوزارة برقم مقعد الجلوس في الامتحان لكل طالب، وقد تم التأكيد من خلال الوزارة بأن نتائج الصف السادس الابتدائي سوف تظهر من خلال موقعها الرسمي الخاص بها، ولجميع محافظات العراق، وتعمل وزارة التربية دائمًا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد على تسهيل الإجراءات للطلاب وأهالي الطلاب، وكذلك السرعة في الحصول على النتائج، كما تعمل الوزارة دائمًا على الارتقاء بالطلاب، وتقديم تعليم جيد لكل طالب في جميع السنوات؛ لمستقبل أفضل للأجيال القادمة في العراق.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2021

أعلنت الوزارة عن إعلان النتائج الرسمية للصف السادس، وبعد الانتهاء من الامتحانات من فترة قريبة، تم الإعلان عن أن نسبة النجاح متزايدة عن السنوات السابقة، ونسبة النجاح تقريبًا تصل إلى 67 بالمائة، وبرغم ظروف الدولة وما تمر به من جائحة كورونا أيضًا، فاستطاع الطلاب الاجتهاد، واستطاعت الوزارة أن تنتهي من التصحيح في فترة قصيرة.

يخضع التعليم العراقي لرقابة صارمة من قِبَلِ الحكومة العراقية، ويتم توفير التعليم الحكومي مجانًا من المدرسة الابتدائية حتى الدكتوراه، معروف أن التعليم العراقي ذو مستوى عالٍ للغاية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويتم تدريسه باللغتين العربية والإنجليزية، يمتلك الخريجون العراقيون معرفة متقدمة بالمواضيع المعقدة، وتمتد الدورة التعليمية في العراق إلى 12 سنة، ومنها 6 سنوات من التعليم الابتدائي الإلزامي، ومن المعروف أن الصف السادس الابتدائي من السنوات الدراسية المهمة التي تهتم بها الوزارة من خلال المناهج والامتحانات، كما إن اجتياز الامتحانات واستلام الشهادة من الصف السادس الابتدائي يجعلهم مؤهلين للالتحاق بالمدرسة المتوسطة.

معرفة نتائج الصف السادس الابتدائي

وفرت الوزارة المسئولة عن ظهور النتائج في تسهيل عملية ظهور النتيجة، وتوجد بعض الخطوات لمعرفة النتيجة من خلال رقم المقعد لكل طالب، وعلى الطالب أو ولي الأمر اتباعها؛ حتى يستطيع معرفة النتيجة بكل سهولة، والنتيجة لجميع المحافظات في العراق من خلال موقع الوزارة، وخطوات معرفة النتائج هي: