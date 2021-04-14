السعودية تدعو إيران لتفادي التصعيد بشأن برنامجها النووي

قالت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، إن المملكة تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي، والتي تمثلت آخرها بالإعلان عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة، الأمر الذي لا يمكن اعتباره برنامجاً مخصصاً للاستخدامات السلمية.

ودعت الرياض طهران، في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، إلى تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما دعت المملكة إيران إلى الانخراط بجدية في المفاوضات الجارية حالياً، اتساقاً مع تطلعات المجتمع الدولي تجاه تسخير إيران برنامجها النووي لأغراضٍ سلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ويحدِ من انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأكدت السعودية على أهمية توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول، وبما يعزز إجراءات الرصد والمراقبة ويضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي أو تطوير القدرات اللازمة لذلك.

وشددت المملكة على ضرورة أن يأخذ الاتفاق بعين الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها النووي.

وكانت طهران قد أعلنت، الثلاثاء، أنها "ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين بالمئة".

وكتب كاظم غريبابادي في تغريدة على تويتر، أن الأعمال التحضيرية لتنفيذ هذا القرار بدأت مساء الثلاثاء.

وأضاف: "ونخطط لتكديس الإنتاج (سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي المخصصة لليورانيوم المخصب بنسبة ستين بالمئة) الأسبوع المقبل".