كيفية حجز مواعيد حكومية عبر منصة متى الكويتية بالرقم القومي 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - ليُصبح من السهل الحصول على مواعيد الخدمات الحكومية، وحفاظاً على أوقاتكم، وعلى سلامتكم من الازدحام، ولمراجعة مكاتب الجهات الحكومية، وتأكيد الحجز عند زيارة الوكالات الحكومية في الكويت، سجل الدخول، واحجز مواعيد حكومية عبر منصة متى الكويتية، وبإمكانك التسجيل بالمنصة بالرقم القومي 2021 . كيفية التسجيل في منصة متى الكويتية 2021 طريقة التسجيل في منصة “متى” الكويتية يُعد من الأمور الهامة الواجب تتبع خطواتها كالآتي : ابحث عن منصة متي الإلكترونية عبر الإنترنت. من خلال الصفحة الرئيسية اختر تسجيل الدخول كعضو جديد. أدخل الرقم المدني خاصتك وأيضاً الرقم التسلسُلي. ادخل جهات الاتصال كالبريد الإلكتروني ورقم الهاتف. اضغط على كلمة “تسجيل” من ثم أدخل رمز التأكيد المُتصل بالهاتف أو البريد. اكتب رمز التأكيد واضغط على كلمة “مُتابعة”. ادخل من جديد على الصفحة الرئيسية وسجل الدخول بكلمة المرور والرقم المدني وابدأ رحلتك بحجز “مواعيد حكومية”. كيفية حجز مواعيد عبر منصة متى الكويتية 2021 لجميع أفراد الأُسر الكويتية، بإمكانهم تتبع المواعيد الحكومية عبر منصة متى، وتظهر خطوات الحجز كالآتي : ادخل على منصة Matte لتحدد الموعد . قم بتسجيل الدخول عبر المنصة من خلال الرقم المدني وكلمة المرور واسم المُستخدم . ادخل قائمة الجهات الحكومية وحدد الجهة المُرادة . حدد الخدمة التي تُريدها من ثم سجل بها لتبدأ بحجز الميعاد . حدد فرع الجهة التي تُريد منها الخدمة الحكومية . ادخل التاريخ والوقت المُناسب وانقر على كلمة ” إرسال ” . واستقبل عبر هاتفك الجوال خطاب الموعد .

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