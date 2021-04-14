مقتل طفل وإصابة 10 أشخاص بانفجار قنبلة فى مدينة جلال آباد الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وقال ناصر دورانى مدير الصحة العامة فى المدينة، فى تصريحات لـ "سبوتنيك": "أسفر انفجار قنبلة بالقرب من برج الاتحاد فى جلال آباد عن مقتل طفل وإصابة 10 آخرين بينهم طفلان".

من جهة أخرى، أعلن حاكم ننغرهار "مقتل شخص إثر انفجار قنبلة كان يحاول زرعها على جانب طريق فى المنطقة الرابعة بجلال آباد، إلا أن الانفجار أصاب أيضا 12 آخرين".

وما تزال أعمال العنف متواصلة فى أفغانستان التى مزقتها الحرب، حتى بعد توقيع حركة "طالبان" اتفاق السلام الأول مع الولايات المتحدة، وانطلاق محادثات السلام فى العاصمة القطرية بين الحكومة والحركة، لكن إلى الآن لم يناقش الجانبان المواضيع التى تم الاتفاق عليها ضمن أجندة المفاوضات التى تم التوصل إليها قبل أسابيع.