وكالة الطاقة الذرية: مفتشونا تفقدوا منشأة نطنز الإيرانية بعد الانفجار

جدة - نرمين السيد - أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مفتشيها تفقدوا موقع تخصيب اليورانيوم فى نطنز اليوم الأربعاء، دون أن تعلق على حجم الضرر الناجم على الانفجار الأخير بالمنشأة.





وتابعت الوكالة، فى بيان بحسب وكالة "سبوتنيك" : "يواصل مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنشطة التحقق والمراقبة فى إيران، وكانوا اليوم فى موقع التخصيب فى نطنز". وأضافت: "ستستمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى رفع تقاريرها عن التطورات المتصلة ببرنامج إيران النووى إلى مجلس محافظى الوكالة". هذا وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، صباح الأحد الماضى، أن حادثا وقع فى شبكة توزيع الكهرباء فى محطة تخصيب اليورانيوم فى "نطنز"، ولم يصب أحد بأذى، ولم يحدث أى تلوث بيئى، فى حين يجرى تحديد أسباب الحادث.

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