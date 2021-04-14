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عمر شويل - جدة عدد ساعات الصوم في الإمارات 2021 , يبحث جميع الأشخاص في جميع أنحاء العالم عن معرفة موعد شهر رمضان حتى يستطيعوا التجهيز من كل شيء، سواء في التخلص من المشاعر السلبية، واستقبال هذا الشهر الكريم بالهمة والنشاط للإسراع في القيام بكل العبادات القوية من الخشوع والتقرب إلى الله بالصوم والصلاة والسباق في أعمال الخير، وبدايًة من شهر رجب وشعبان تقوم هيئة الفلك باستكشاف هلال أول كل شهر عربي، لذا يحرص الجميع لمعرفة ما إن كان الشهر متمم أو 29 يومًا.

عدد ساعات الصوم في الإمارات 2021

بالطبع قد تختلف عدد ساعات الصوم من كل دولة عربية وأخرى، وما بين كل عام وآخر، وفي هذا العام من المقرر أن تكون عدد ساعات الصوم في أول شهر رمضان 14 ساعة، وفي آخر الشعر قد تزيد نصف ساعة لتصبح 14 ساعة ونصف، لأن موعد آذان الفجر سيكون في الساعة 4.9 فجرًا، وموعد اذان المغرب في تمام الساعة 6 ونصف مساءً.

موعد شهر رمضان 2021 في الإمارات

شهر رمضان من الشهور العربية العظيمة التي لها مكانة خاصة في قلوب جميع المسلمين، لأنه شهر الخير والبر يأتي ويجلب معه كل الأمور التي تسعد الإنسان في دنياه وآخرته، لذا يحرص الجميع على معرفة ما هو موعده حتى يعيش أجواء السعادة والسرور، والاستمتاع بتذوق لذة الإيمان والتقرب إلى الله، ولقد صرحت هيئة علوم الفلك بدولة الإمارات أنه من المقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 13 من إبريل لعام 2021 هو الأول من شهر رمضان الكريم على أن يتم استطلاع رؤية هلال شهر رمضان الكريم في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، ويتضح وقتها إن كان هذا اليوم هو المتمم لشهر شعبان وأول ليلة سحور، أم يوم غدًا 30 شعبان هو المتمم.

موعد عيد الفطر 2021 في الإمارات

وبهذا فإن من المفترض أن يكون موعد عيد الفطر في الإمارات في الثاني عشر من مايو 2021، ولكن قد يتغير الموعد حسب استطلاع رؤية هلال شهر شوال، في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان إن كان هو المتمم أو المتمم يوم 30 رمضان.