طقس الرياض: بعد ليلة رعدية ماطرة الأرصاد تحذر من تزايد هطول الأمطار

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محمد سياف - ابو ظبي - بعد أن شهدت منطقة الرياض ليلة رعدية وأمطار في اليوم الأول من أيام رمضان المبارك، صرح المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، عن حالة طقس الرياض ليوم الأربعاء، كما حذر مركز الأرصاد من تزايد نزول أمطار مصحوبة برعود ورياح قوية على منطقة الرياض وكذلك الشرقية، وسوف تشمل مرتفعات كل من المناطق التالية: منطقة عسير وجازان، كذلك سوف تكون هناك رياح مصحوبة بأمطار رعدية في الباحة وجازان، مكة المكرّمة، هذا حسب الأخبار الواردة وما تم نشره من قبل الصحيفة السعودية “سبق”.

طقس الرياض

كما كشف مركز الأرصاد في المملكة في بيان له، على أنه يوجد اليوم ارتفاع في أمواج البحر من متر إلى مترين، وان حركة الرياح على مستوى البحر الأحمر، سوف تكون شمالية غربية بسرعة مقدرة ب 15 – 35 كم في الساعة.

أما بخصوص توقعات حالة البحر فقد أكد خبراء أن تكون حالة البحر اليوم متوسط الموج إلى مائج، على أن تكون حركة الرياح على مختلف مناطق الخليج العربي من شمالية شرقية إلى شمالية وسوف تكون سرعتها المحددة ب 15 إلى 35 كم في الساعة، أما حالة البحر سوف تكون الأمواج من خفيفة إلى متوسطة، ويكون ارتفاعها على الأرجح من متر إلى متر ونصف.

يذكر أن طقس الرياض شهد أمس، تقلبات جوية في الساعات الأولى من الليل، ما أسفر عنها هطول أمطار رعدية وغزيرة مصحوبة بالبرق.