إيقاف حساب واتس اب لشخص آخر من جوالك وحظره نهائيا من تطبيق الواتساب

إيقاف حساب واتس اب لشخص آخر من جوالك، وذلك يبحث الكثير علي طرق في ايقاف حسابات الواتس اب لاشخاص اخرين من هواتفهم وذلك قد مكنت ثغرة بسيطة في الواتس آب جعلت أمكانية توقف حساب شخص اخر في جوالك والتحكم به بطريقة بسيطة كما سبق وذكر في بعض المسلسلات العربية علي تلك الفكرة فكرة المراقبة ووضع برنامج لشخص دون العلم به وهذه الفكرة قد لقت استحسان كثير عند الأخرين.

طريقةحساب واتس اب لشخص اخر

ومن سلاسل الثغرات لحساب الواتساب الغير منتهية حيث انه تحدث الشركة كثيرا وتعمل اب ديت للبرنامج كل فترة قريبة للانتهاء من تلك الثغرات ولكن يقف لها المبرمجون بطرق خاصة بعمل الكثير من الثغرات في الواتساب العادي والأزرق والذهبي.

فقد أكتشف المبرمجون والباحثون المتخصصين في النقاط الأمنية أن هناك ثغرة في تطبيق الوتساب تمكن أي شخص من الوصول لايقاف لحسابك الشخصي في ثواني من خلال معرفة فقط رقم الجوال الخاص بك، وقد كشف XDA Developers وهو عند المحاولة إلى الدخول أو تسجيل الدخول بالرقم المستهدف لجوالك فقط وهذا كل ما يحتجاه المراقب وهو محاولة تسجيل الدخول لحساب الشخص المراد ايقاف الحساب به ثم إدخال رقم التحقق بطريقة خاطئة وبذلك يتم تسجيل الدخول أكثر من 12 مرة فبذلك يتم حظر حساب الواتس اب الخاص بك لمدة 12 ساعة.

عند دخول الشخص صاحب الحساب المراد إيقافه علي حسابه لا يدرك ماهو الخطأ وكيف ومتي تم الدخول إلى حسابه إلى بعد مرور 12 ساعة الماضية التي تم حظر بها الحساب وإذا تم تكرار تلك المحاولة من قبل الذي يريد إغلاق حسابك ثلاث مرات متتالية فسيتم حظر حسابك نهائياً من تطبيق الواتساب.

ولا تتوقف تلك المحاولات لهذا الحد من العناء ولكن يمكن أن يقوم بخطوة أضافية لغلق حسابك تماما وهي التواصل مع دعم الواتسآب والتي من شأنها أن تغلق حساب الشخص المستهدف من علي جواله والطريقة التفصيلية لا يتم ذكرها حتي لا تنتشر في أضرار البعض ويعتبرها تطبيق الواتس اب انها انتهاك للخصوصية وان الشركة قد تعلم ذلك ولكنها صرحت أن هذا الأمر يحدث نادراً ولا يريد الاشخاص ان إيقاف حساب واتس اب لشخص آخر من جوالك.