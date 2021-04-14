موعد التسجيل بالخدمة العسكرية للخرجين الحاصلين علي شهادة بكالوريوس

موعد التسجيل بالخدمة العسكرية وزارة الدفاع، حيث قامت وزارة الدفاع اليوم بالإعلان عن موعد بدء التسجيل بالخدمة العسكرية، وذلك حتي يلتحق الشباب الخريجين الجامعيين والذين حصلوا علي شهادة البكالوريوس بالخدمة العسكرية لعام 1442 هجريا، وقامت وزارة الدفاع بوضع بعض الشروط والإرشادات للتسجيل بالخدمة العسكرية، وسوف نقدم لكم من خلال موقعنا تفاصيل الالتحاق بالتسجيل في الخدمة العسكرية من حيث موعد التقديم ورابط الدخول والإرشادات والبيانات المطلوبة لقبول الالتحاق في الخدمة العسكرية.

ميعاد الالتحاق بالخدمة العسكرية

قامت الوزارة اليوم بذكر الموعد المحدد لتقديم طلب للالتحاق بالخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية، حيث أن التقديم يكون للشباب الخرجيين الحاصلين علي شهادة البكالريوس في العلوم لعام 1442/ 1443، موعد التقديم للشباب الخرجين الجامعيين يكون يوم 20 /9 1442 هـ، أما طلبة الكليات العسكرية يبدأ تسجيلهم يوم 20 /10/ 1442هـ، والتقديم سوف يكون إلكتروني عن طريق بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة السعودية.

أعلنت وزارة الدفاع عن نتائج القبول للتجنيد

قامت وزارة الدفاع اليوم بالإعلان عن نتائج القبول والتجنيد بالقوات المسلحة، فتلك النتائج للقبول المبدئي للالتحاق بالخدمة العسكرية بالوزارة، وللاستعلام عن نتائج القبول بوزارة الدفاع للتجنيد يكون من خلال دخولهم علي بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع للإدارة العامة للقبول والتجنيد، وسبق وقامت الوزارة بالإعلان عن بدء تسجيل بالوظائف العسكرية بالقوات المسلحة.

موعد للتسجيل بالخدمة العسكرية وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع عن موعد بدء قبول التسجيل في الخدمة العسكرية، ويبدأ التسجيل في الخدمة من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد الموافق 22 من شهر شوال 1441 هجريا والذي يوافق 14 من شهر يونيو 2020 ميلاديا، وموعد انتهاء التسجيل يكون يوم الأحد الموافق 29 من شهر شوال 1441 هجريا وذلك يوافق 21 من شهر يونيو 2020 ميلاديا، ويمكن التعرف علي التخصصات المطلوبة من الموقع الرسمي بالوزارة، وسنتعرف علي بعض الشروط التي وضعت للتسجيل في الخدمة العسكرية.

شروط القبول التسجيل بالخدمة العسكرية وزارة الدفاع

قامت لجنة القبول المركزية بوزارة الدفاع بوضع بعض الشروط اللازم توافرها حتي يتم قبول طلب التسجيل، وللتعرف علي كافة الشروط للدخول في الخدمة العسكرية الشروط الالتحاق بالخدمة العسكرية ، وبعض الشروط المهمة كالأتي:

أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

المتقدم يكون لديه شهادة حسن سير وسلوك

لابد من أن يكون المتقدم حاصل علي شهادة البكالوريوس ويكون تقديره التراكمي لا يقل عن جيد.

يجب أن يكون طول المتقدم لا يقل عن 165 سم ويكون الطول متناسب مع الوزن.

لابد من أن يكون المتقدم لا يكون تم طرده لأي سبب من قبل من أي كلية أو معهد أو مركز عسكري.

إذا كان المتقدم متزوج يجب أن تكون زوجته سعودية.

لابد من اجتياز المتقدم كشف الهيئة و الكشف الطبي والتزكية الأمنية.

الإرشادات والبيانات المطلوبة للتسجيل بالخدمة العسكرية وزارة الدفاع

قامت وزارة الدفاع بذكر الإرشادات اللازم إتباعها حتي يتم قبول التسجيل وأيضا ذكرت البيانات المطلوب للتسجيل في الخدمة العسكرية ، وتقديم طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية السعودية يكون من خلال الموقع الرسمي التقديم في الخدمة العسكرية وزارة الدفاع ، ولكن قبل البدء في التسجيل لابد من اتباع تلك الإرشادات الأتية: