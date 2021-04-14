موعد مباراة الأهلي والاستقلال الإيراني اليوم والقنوات الناقلة مجانا في دوري أبطال آسيا

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة الأهلي السعودي ضد استقلال طهران الإيراني اليوم الخميس الموافق 15 أبريل 2021 في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تقام المباراة في المجموعة الثالثة التي تشهد مباراة أخرى قوية في افتتاح مباريات الجولة تجمع فريق الدحيل القطري على ملعبه مع فريق الشرطة العراقي، حيث من المنتظر أن تشهد المجموعة منافسة قوية بين الفرق الأربعة على المركزين الأول والثاني المؤهلين إلى دور الستة عشر في دوري الأبطال، وسينطلق موعد مباراة الأهلي والاستقلال الإيراني اليوم في الحادية عشرة وربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي السعودي ضد الاستقلال الإيراني في مباراة قوية يأمل فيها الأهلي في تناسي خيبات أمله محليا وبدء صفحة جديدة في الفترة المتبقية من الموسم بداية بمباراة الاستقلال التي يأمل فيها تحقيق الفوز، واقتناص ثلاث نقاط هامة في أولى مباريات مدربه الروماني ريجيكامب الذي تولى القيادة الفنية للفريق مؤخرا، ولكنه لم يتولى القيادة فعليا من الملعب بسبب قواعد الحجر الصحي في المملكة، والتي اقتضت ببقاؤه في العزل الصحي بعد قدومه للبلاد لتولي مهمة الأهلي في عقد يمتد لثلاثة أشهر فقط، وتابع ريجيكامب آخر مباريات الأهلي في الدوري السعودي التي التقى فيها مع فريق ضمك، وتلقى الخسارة بهدفين سجلهما كلا من مهند عسيري، وعمر السومة مقابل ثلاثة أهداف.

خسارة الأهلي ضد ضمك كانت السادسة على التوالي في الدوري السعودي الذي لم يتمكن الفريق فيه في تحقيق الفوز لمدة ثمانية مباريات ليواصل نزيف النقاط، والتراجع في جدول الترتيب، ويأمل الفريق في ضرب عصفورين بحجر واحد بتحقيق فوز غائب طويلا في أولى مهمات مدربه الجديد، وتحقيق بداية جيدة في دوري الأبطال الطامح في تحقيق مشوار جيد في البطولة التي ودعها الموسم الماضي من الدور ربع النهائي بالخسارة ضد فريق النصر السعودي بهدفين دون رد.

11:15 توقيت مكة المكرمة، قطر، العراق.

00:15 توقيت عمان، والإمارات.

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تعليق: سمير المعيرفي.

موعد مباراة الأهلي والاستقلال الإيراني اليومالقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران