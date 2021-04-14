تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مجاناً اليوم

تزايدت عمليات البحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مجاناً اليوم الأربعاء 14 أبريل، حيث تقام اليوم مباراة الإياب على ملعب أنفيلد بين فريقي ريال مدريد الأسباني بقيادة زين الدين زيدان وفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة يورجن كلوب، ويلعب النجم المصري محمد صلاح اليوم في تشكيلة ليفربول المنتظر الإعلان عنها قبل المباراة في محاولة من الفريق الإنجليزي لعمل ريمونتادا على الفريق الأسباني والتمكن من الصعود لدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا، وننشر تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في ربع نهائي دوري الأبطال.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم بدوري الأبطال

ويستضيف اليوم ليفربول على ملعبه فريق ريال مدريد في في مباراة الإياب بالدور ربع النهائي من دوري الأبطال في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، حيث انتهت مباراة الذهاب على ملعب ريال بمدريد بفوز الفريق الأسباني بنتيجة 3 -1 على ليفربول، وسجل أهداف المباراة فينيسيوس حونيور(هدفان) – ماركو أسينسيو(هدف) وسجل محمد صلاح الهدف الوحيد للريدز.

المباراة ريال مدريد – ليفربول البطولة دوري أبطال أوروبا الموعد والتوقيت الساعة التاسعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر – اليوم الأربعاء 14 أبريل الملعب ملعب أنفيلد – ليفربول القنوات الناقلة BeIN Sports 1 HD Premium

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول بدوري أبطال أوربا

وتنقل العديد من القنوات لقاء ليفربول وريال مدريد اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب أنفيلد، حيث يحاول فريق الريدز بعمل ريمونتادا والفوز على ريال مدريد في مجموع المباراتين للصعود إلى نصف النهائي في حلم تحقيق اللقب السابع للريدز في دوري أبطال أوربا، والوضع أفضل بالنسبة للملكي خاصةً بعد فوزه بنتيجة 3-1 على ملعبه، ويطمح ريال مدريد في الصعود إلى نصف النهائي للمنافسة على لقب أبطال أوروبا هذا العام وتحقيق رقم قياسي جديد أي 14 دوري أبطال، وإليكم تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد: