الصحة وخدمة أولوية تطعيم كبار السن بدون حجز موعد وخطوات تصريح زيارة الروضة الشريفة

نظرا لظروف كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعمل على تجنب تعرضهم لهجمة فيروس كورونا، فقد أطلقت الصحة خدمة أولوية لتطعيم كبار السن بدون حجز موعد، وتعتبر وزارة الصحة خدمة أولوية يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا “كوفيد-19″، لمن تزيد أعمارهم عن 75 سنة وأكثر “حاليًا” لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا خطوات الحصول على تصريح زيارة الروضة.

ونذكر أن وزارة الصحة قد أوضحت من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن التطعيم يتم بشكل مباشر، وذلك من خلال اتباع الإرشادات التي أشارت إليها الوزارة وأهمها زيارة أقرب مركز لقاح بجميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، ونشرت وزارة الصحة من خلال تويتر ومنصتها التوعوية حملة عش بصحة، إنفوجرافيك توضيحي لهذه الخدمة.

خطوات إصدار تصريح الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة عبر توكلنا:

تزداد عمليات البحث خلال هذه الأيام حول الحصول على تصريح العمرة والصلاة من خلال الدخول على تطبيق توكلنا خاصة بعد الإعلان الذي أوضحت فيه وزارة الحج والعمرة عن كيفية الحصول على تصاريح العمرة، حيث أشارت إلى أنه سوف يتم منح الراغبين بزيارة الكعبة وأداء فريضة الحج والعمرة في شهر رمضان بدءً من اليوم الموافق 1 من شهر رمضان 1442، علماً بأن التصاريح يتم إصدارها للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة)،ويتيح تطبيق توكلنا إصدار تصريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- بخطوات يسيرة وسهلة.

خطوات إصدار تصريح الصلاة والزيارة:

وأوضح حساب التطبيق على “تويتر” طريقة إصدار تصريح الصلاة في المسجد الحرام أو الروضة الشريفة كالتالي:

1- الدخول إلى الخدمات (اضغط على إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة).

2- حدد تصريح الصلاة في المسجد الحرام أو الروضة الشريفة.

3- اكتب اسمك أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق.

4- تحديد التاريخ والوقت والصلاة.

5- تحديد نقطة الدخول ومدينة القدوم (اختر الموافقة على الإقرار) ثم استعراض التصريح.

كيفية التسجيل في تطبيق توكلنا:

ومن الجدير بالذكر أنه يتم التسجيل في منصة توكلنا من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعد تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات اليومية التي يستخدمها كلاً من المواطن السعودي و الشخص المقيم في المملكة، بالإضافة إلى إنها توفر المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.