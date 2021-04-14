إيران تعتزم التخصيب بـ(60%) الأسبوع المقبل

طهران ـ وكالات: أعلنت إيران أنها تنوي بدء إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 60 بالمئة اعتبارا من “الأسبوع المقبل”، حسب ما ذكر مندوبها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعلنت طهران أعلنت أنها “ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%” في النظير 235.

وكتب مندوب إيران لدى وكالة الطاقة الذرية كاظم غريبابادي في تغريدة على “تويتر” ليل الثلاثاء أن الأعمال التحضيرية لتنفيذ هذا القرار بدأت مساء الثلاثاء.

وأضاف: “نخطط لتكديس الإنتاج (سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي المخصصة لليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة) الأسبوع المقبل”.

واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة “رد إيران على الإرهاب النووي الإسرائيلي” وفق تعبيره.

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