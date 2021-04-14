أخبار اليمن : تحذيرات من انهيارات صخرية بسبب الأمطار

تحذيرات من انهيارات صخرية بسبب الأمطارتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات الجبلية خلال الـ24 ساعة القادمة .

وأشار المركز في نشرته الجوية اليوم إلى استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية في فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية من لحج جنوبا وحتى صعده شمالاً والمرتفعات المقابلة لسهل تهامة وقد تمتد شرقاً إلى الصحاري والهضاب الداخلية في الجوف وغرب شبوة ومأرب .

وتوقع المركز استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة نهارا على الصحاري والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت ، شبوة، مأرب والجوف وأجزاء من المحافظات الساحلية .

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما نبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية وكذلك المناطق الساحلية من الأجواء الحارة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المركز أن أمطاراً متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية هطلت على أجزاء من أمانة العاصمة بلغت كميتها 4.7 ملم ومحافظة المحويت 0.1 ملم , كما هطلت أمطار على أجزاء من المحافظات الجبلية الغربية كانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.