واشنطن ستمضي في صفقة إف 35 مع الإمارات

قال مساعدون في الكونغرس الأميركي اليوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس أنها ستمضي قدما في صفقة بقيمة 23 مليار دولار لبيع أسلحة للإمارات من ضمنها طائرات إف-35 المتقدمة وطائرات مسيرة مسلحة ومعدات أخرى، بحسب رويترز.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن الإدارة تعتزم المضي قدما في بيع الأسلحة للإمارات. وتتضمن الحزمة التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار منتجات من جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز، بما في ذلك 50 طائرة من طراز إف-35 لايتنينغ 2، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة من طراز إم.كيو-9 بي وحزمة من ذخيرة جو-جو وجو-أرض. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية يوم الثلاثاء في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن الحكومة تتوقع "حوارا قويا ومستداما مع الإمارات" لضمان شراكة أمنية أقوى.

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