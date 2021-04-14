محمد بن راشد: جاهزون لاستضافة العالم في إكسبو

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استعداد دبي لاستضافة إكسبو 2020 نهاية العام الجاري.

وقال الشيخ محمد بن راشد: " ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن.. استعرضنا في بدايته استعداداتنا للحدث الأكبر الذي تستضيفه دولتنا في 2021.. عشرة أعوام من البناء.. 230 ألف عامل.. 190 دولة مشاركة .. و170 يوم لانطلاقته .. نحن جاهزون لاستضافة العالم في أإكسبو دبي 2020".

وأضاف حاكم دبي: " نجاح إكسبو بعد جائحة كوفيد هو نجاح للعالم وتفاؤل بتعافي الحركة الاقتصادية والثقافية العالمية.. ووجهنا كافة الوزارات الاتحادية بلعب أدوار قيادية خلال إكسبو لتوسيع آفاق التعاون الدولي والمساهمة في رسم الأجندة العالمية القادمة حول مختلف القضايا ".

وأكد الشيخ محمد بن راشد الاعتماد على استراتيجية وطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب، والتي أكد أنه ستسعى بلاده من خلالها لتكون الإمارات ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميا في اكتساب العقول وتوفر أفضل الكوادر العالمية لدعم مسيرة التنمية.

كما أكد اعتماد الإمارات أيضا سياسة جديدة لتنمية الصادرات الإماراتية وزيادة نسبة السلع الوطنية فيها لتصل لـ50 بالمئة من صادرات البلاد، وذلك عبر فتح قنوات وعقد اتفاقيات مع مجموعة من الأسواق الاستراتيجية حول العالم.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات: "وأقررنا مجموعة من التعديلات في الإجراءات الضريبية تسهيلا على المتعاملين ولتخفيف العبء على قطاع الأعمال.. بالإضافة لتعديلات تشريعية في قانون الإعسار للأشخاص الطبيعيين لمراعاة تأثير الظروف الحالية على الأشخاص المعسرين.. وستبقى حكومة الإمارات مرنة.. وسريعة.. ومواكبة لكافة الظروف".

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية، قد نشرت تقريرا قبل أيام، يقول إنه من المتوقع أن يستقطب معرض "إكسبو 2020" الذي سيقام في مدينة دبي الإماراتية، ملايين الزائرين، باعتباره أكبر حدث يتم تنظيمه في الشرق الأوسط.