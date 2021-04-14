الاستخبارات الأمريكية تتبنى فرضيتين حول منشأ كورونا

جدة - نرمين السيد - ولفتت المخابرات الأمريكية، بحسب "روسيا اليوم"، إلى فرضيتين الأولى أن الفيروس ظهر من اتصال بشرى بحيوانات مصابة، أو نتيجة حادث مخبرى.
وفى وقت سابق، ذكرت السلطات الأمريكية أنها تدرس فرضيات تؤكد ظهور فيروس كورونا المستجد فى مختبر بمدينة ووهان الصينية، وتنوى إثبات صحتها.
من جانبها، أكدت السلطات الصينية مرات عديدة، أنها تلتزم منذ البداية بموقف منفتح ومسؤول بخصوص نشر البيانات حول وباء فيروس كورونا.
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