بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعلق على قرار إيران حول تخصيب اليورانيوم

جدة - نرمين السيد - وأضاف الثلاثى الأوروبى فى بيان مشترك، أن "الخطوة الإيرانية تطور خطير لأن إنتاج اليورانيوم عالى التخصيب خطوة لإنتاج سلاح نووى".

وأوضح الثلاثى أن "إضافة إيران 1000 جهاز طرد مركزى فى نطنز سيرفع قدرتها على التخصيب".

وتابع الثلاثى الأوروبى، بأن "إعلان إيران البدء فى تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% مؤسف خصوصا لأنه يأتى فى وقت بدأ فيه جميع المشاركين بالاتفاق النووى وأمريكا مناقشات جوهرية".

وأكد الثلاثى أن "هذه التحركات الإيرانية الخطيرة تتعارض مع ما ظهر من روح بناءة وحسن نوايا فى المحادثات الأخيرة"، مشيرين إلى أنه لا مبررات منطقية لتخصيب إيران اليورانيوم لـ60% لاستخدام مدنى.

وأضاف الثلاثى الأوروبى "نرفض كل إجراءات التصعيد من أى طرف وندعو إيران ألا تزيد العملية الدبلوماسية تعقيدا".