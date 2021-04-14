جدة - نرمين السيد - وأضاف الثلاثى الأوروبى فى بيان مشترك، أن "الخطوة الإيرانية تطور خطير لأن إنتاج اليورانيوم عالى التخصيب خطوة لإنتاج سلاح نووى".
وأوضح الثلاثى أن "إضافة إيران 1000 جهاز طرد مركزى فى نطنز سيرفع قدرتها على التخصيب".
وتابع الثلاثى الأوروبى، بأن "إعلان إيران البدء فى تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% مؤسف خصوصا لأنه يأتى فى وقت بدأ فيه جميع المشاركين بالاتفاق النووى وأمريكا مناقشات جوهرية".
وأكد الثلاثى أن "هذه التحركات الإيرانية الخطيرة تتعارض مع ما ظهر من روح بناءة وحسن نوايا فى المحادثات الأخيرة"، مشيرين إلى أنه لا مبررات منطقية لتخصيب إيران اليورانيوم لـ60% لاستخدام مدنى.
وأضاف الثلاثى الأوروبى "نرفض كل إجراءات التصعيد من أى طرف وندعو إيران ألا تزيد العملية الدبلوماسية تعقيدا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعلق على قرار إيران حول تخصيب اليورانيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.