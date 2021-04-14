أخبار اليمن : قوى العدوان تواصل ارتكاب الخروقات بالحديدة

قوى العدوان تواصل ارتكاب الخروقات بالحديدةواصلت قوى العدوان ارتكاب الخروقات بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 10 غارات على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 278 خرقاً بينها محاولة تسلل في حيس وثلاث غارات لطيران تجسسي على الجبلية وتحليق عشر طائرات تجسسية في أجواء كيلو 16 وحيس والجبلية.

ونفذت قوى العدوان عشرة خروقات بقصف مدفعي لعدد 48 قذيفة و254 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على محيط مدينة صعدة، وغارتين على منطقة بني معاذ بمديرية سحار.

وأشار إلى أن الطيران شن غارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وثلاث غارات على منطقة الوهبية بمديرية السوادية محافظة البيضاء.