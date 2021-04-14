أبو الغيط يعرب عن قلقه تجاه قرار إيران بالبدء فى تخصيب اليورانيوم

جدة - نرمين السيد - وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن الأمين العام يرى فى هذا القرار تطورا خطيرا باعتباره خطوة واضحة وأكيدة نحو تطوير سلاح نووى وبما يساهم فى زيادة الشكوك إزاء الأهداف الحقيقية للبرنامج النووى الإيرانى، خاصة فى ظل عدم الحاجة لليورانيوم عالى التخصيب فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأضاف المصدر أن هذا التطور المؤسف يأتى فى سياق انتهاكات مستمرة من جانب إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووى الذى يشهد حاليا مفاوضات حثيثة لإعادة إحيائه.

ويؤكد المصدر فى هذا الصدد مجدداً على الأهمية البالغة لعدم حصر المفاوضات فى الشق النووى، وضرورة التوصل لاتفاق يعالج شواغل الدول العربية فيما يتعلق بسياسات إيران المزعزعة للاستقرار فى المنطقة، وتدخلاتها المستمرة فى الشؤون الداخلية للدول العربية.