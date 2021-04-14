مجلس الإمارات للإفتاء: يحرم على المصاب بكورونا حضور صلاة التراويح

جدة - نرمين السيد - جاء هذا فى بيان بحسب "سبوتنيك"، حول بعض المستجدات الفقهية المتعلقة بشهر رمضان المبارك والتى ناقشها خلال اجتماعه الثالث لهذا العام.

وقال البيان إنه يحرم شرعا على المصاب بكورونا أو المشتبه بإصابته الحضور فى الأماكن العامة أو الذهاب للمسجد لحضور صلاة الجماعة أو العيدين أو التراويح.

وذكر البيان أن التهاون فى استخدام اللقاح لمن هو مهيأ لذلك قد يعرض صاحبه للإثم، وذلك لأنه يتسبب فى تعدى ضرر المرض للآخرين مع القدرة على منعه أو تقليل أضراره.

وذكر أن أخذ لقاح كورونا عبر الحقن لا يفسد الصوم ولا يؤثر على صحته، إلا أنه أوضح أنه إذ وجد متلقى التطعيم ألما أو مشقة معتبرة جراء الحقنة فلا بأس أن يفطر وعليه القضاء.

وأكد المجلس على ما ورد فى فتوى سابقة حول ضرورة التزام جميع فئات المجتمع بكل التعليمات الصحية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة فى الدولة.