تطبيق استراتيجية الجودة فى تنظيم التفويج والإجراءات الاحترازية بالحرم

جدة - نرمين السيد - تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة بالإدارة العامة للتفويج والحشود لتطبيق معايير الجودة والسلامة للمعتمرين من خلال التباعد الجسدى، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار.





وأوضح المهندس أسامة الحجيلى مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام، بحسب الموقع الرسمى لـ "لرئاسة شئون الحرمين"، بأن الإدارة تسعى لتحسين وتطوير الأداء بصفة مستمرة، من خلال الجولات الميدانية المستمرة على مدار الساعة، لمراقبة ومتابعة سير أعمال التفويج للمعتمرين بصحن المطاف وسنة الطواف والمسعى، مما يعزز دورهم فى تقديم الخدمات لقاصدى الحرمين الشريفين بفعالية وكفاءة.

ولفت إلى أهمية تعزيز مفهوم التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة فى أعمال تفويج المعتمرين بالمسجد الحرام.

وأكد أنه من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات فى معايير الجودة تسعى لزيادة الحرص على سلامة المعتمرين والزوار، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدى.

وأشار إلى أهمية تحقيق الأهداف التى تعزز دورهم فى تقديم الخدمات لقاصدى الحرمين الشريفين بفعالية وكفاءة، والوصول إلى حلول مدروسة بعناية من خلال تطبيق أنظمة الجودة وما تم إنجازه، ومناقشة المقترحات والحلول مع الإدارات ذات العلاقة، مبينًا أن إدارته تسعى لتعزيز مفهوم التعاون مع مختلف الإدارات لتعزيز أداء المهام والمسؤوليات المكلفة بها.

ويأتى ذلك بمتابعة وحرص من معالى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى لتسخير كافة الإمكانات والطاقات للتسهيل على ضيوف بيت الله الحرام لتأدية مناسكهم.