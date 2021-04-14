آلية نظام التقاعد المدني والتقاعد العسكري بعد التعديل

تعد المؤسسة العامة للتقاعد من أهم المؤسسات التي تعرض خدمات متنوعة للمتقاعد المدني والعسكري، فقد نشرت إحدى المواقع الإخبارية التي تتعلق بالأخبار السعودية حول تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري بعد اجتماع مجلس الشورى، حيث أصدر موافقته بشكل رسمي على تعديل مقترح على نظامي (التقاعد المدني – التقاعد العسكري)، وذلك بإضافة مادة نظام التقاعد المدني تكون 24 متكررة، علماً بأنها تهدف إلى معالجة أوضاع وحالات المفقودين ممن ثبت فقدهم بحكم قضائي نهائي نهائي لسد أي فراغ في هذه التشريعات في مثل هذه الحالات، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض الخدمات التي يتم تقديمها من خلال المؤسسة العامة للتقاعد.

خدمات المؤسسة العامة للتقاعد:

تقدم المؤسسة العامة للتقاعد العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم الاستفادة منها من خلال الدخول على رابط المؤسسة العامة للتقاعد، ويمكن لكل من هذه الفئات الاستفادة منها وهي تتمثل في (زائر – متقاعد – مستفيد – مشترك – قائم بالصرف)، ومن هذه الخدمات حجز موعد وإثبات عدم وجود معاش تقاعدي، بالإضافة إلى التحقق من التعريف بالمعاش والاستفسار عن معاملة والتعريف بالمعاش.

نظام التقاعد المدني:

صدر نظام التقاعد المدني بموجب مرسوم ملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393 هجرياً، علماً بأنه تم البدء في تطبيق أحكامه اعتباراً من تاريخ 1/7/1393هجريا، وتسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، ويقصد بالموظف الخاضع لهذا النظام هو من تربطه بالدولة أو الهيئات العامة علاقة لائحية لها حق الدوام ويشمل هذا اللفظ الموظف والمستخدم كما يدخل في مفهومه الوزراء ونوابهم وشاغلي المرتبة الممتازة، كما يهدف إلى تنظيم الحقوق التقاعدية للمدنيين الذين عملوا لدى الجهات والمؤسسات الحكومية وكان لهم مدة خدمة فعلية قضيت على مرتبة في الميزانية العامة للدولة.

نظام التقاعد العسكري:

يهدف هذا النظام إلى تنظيم الحقوق التقاعدية للعسكريين الذين عملوا لدى القوات المسلحة والمؤسسات والهيئات العسكرية بالدولة، وكان لهم مدة خدمة فعلية.

خطوات حجز موعد عبر المؤسسة:

يتيح هذه الخدمة لعملاء المؤسسة إمكانية حجز موعد مسبق لزيارة أحد مراكز الخدمة التابعة للمؤسسة، حيث يتم الاستفادة من خدمة حجز موعد من خلال اتباع هذه الخطوات التي نذكرها لكافة متابعينا، وهذه الخطوات هي:

الدخول على الموقع الرسمي المؤسسة العامة للتقاعد

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية

اختيار خدمة حجز موعد

الضغط على أيقونة بدء الخدمة

‘دخال كافة البيانات التي تتعلق بالشخص المستفيد والموعد

تسجيل جميع البيانات ثم الضغط على أيقونة تقديم.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد أوضحت من خلال صفحتها الرسمية عن استمرارية تقديم خدماتها واستقبال اتصالات عملائها خلال شهر رمضان بأكمله، وذلك من خلال قنوات خدمة العملاء، أو من خلال الدخول على رابط الصفحة الرسمية.

حساب قيمة المعاش التقاعدي:

يتم حساب قيمة المعاش التقاعدي من خلال الدخول على الرابط الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد واختيار أيقونة خدمة حاسبة المعاش التقاعدي، وذلك من خلال البيانات المطلوبة لحساب المعاش التقاعدي وذلك بسبب (سبب ترك الخدمة – بلوغ السن التقاعدية – الوفاة أو العجز الكامل بسبب العمل – الوفاة أو العجز الكامل بغير سبب العمل – إنهاء الخدمة لأسباب تأديبية – إنهاء الخدمة لأسباب غير تأديبية)، ونذكر من خلال هذا المقال خطوات حساب قيمة المعاش التقاعدي.

الدخول على الرابط الرسمي المؤسسة العامة للتقاعد الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية اختيار أيقونة حاسبة التقاعد إدخال كافة البيانات المطلوبة بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات الضغط على أيقونة عرض قيمة المعاش

خطوات حساب قيمة المعاش التقاعدي: