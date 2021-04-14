شروط التسجيل في فرجت وطريقة التبرع 1442

نظرًا لدخول شهر رمضان المبارك فإن بعض الأفراد يلجئون للبحث عن طريقة التبرع في فرجت 1442 وكذلك شروط التسجيل في فرجت وذلك لسداد ديون المسجونين في السجون السعودية بسبب عدم مقدرتهم على سداد الديون المتراكمة عليهم، حيث أن سداد الديون يكون له عظيم الأجر والثواب خاصة خلال تلك الأيام المباركة، وينبغي للراغب في التبرع معرفة طريقة التسجيل في فرجت أولًا ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة التبرع في فرجت 1442.

طريقة التبرع في فرجت 1442

لمعرفة طريقة التبرع في فرجت 1442 يجب على الراغب في التبرع أولًا التسجيل عبر فرجت وبعدها يستطيع عرض ملفات الغارمين والمديونين الغير قادرين على السداد وكذلك قيمة المديونية الخاصة بكل منهم، أما عن طريقة الدفع فتكون من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

يتم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار المديرية العامة للسجون من خلال قائمة خدماتي.

يتم بعد ذلك التوجه إلى أيقونة خدمات فرجت.

يطلب بعد ذلك من المتبرع تحديد المنطقة المراد البحث عنها وكذلك الفئة المستهدفة.

يطلب بعد ذلك الموقع بعض المعلومات يجب تعبئتها بدقة.

يظهر بعد ذلك رقم الفاتورة الخاصة بالشخص الذي تم اختياره، ويطلب الموقع تحديد قيمة المبلغ المراد سداده عنه.

يتم بعد ذلك سداد المبلغ من خلال خدمة سداد، وبمجرد تأكيد السداد يتم خصم قيمة المبلغ من حساب المتبرع.

بمجرد انتهاء قيمة المبلغ الخاص بالمديون يتم البدء في إجراءات الإفراج عنه نهائيًا.

شروط التسجيل في فرجت

وضعت وزارة الداخلية السعودية بعض من الشروط الهامة التي يتعين توفيرها لكي يتمكن الشخص من الاستفادة من خدمات فرجت وهي:

أن يكون المتقدم من الغارمين وأصحاب الديون وغير قادر على السداد، مع إثبات الحالة المادية الصعبة له.

لابد أن يكون المتقدم من المديونين للشركات الكبيرة أو المؤسسات أو الأشخاص مع إحضار ما يثبت المديونية.

بالإضافة إلى أن الوزارة قد أعلنت أنه لا يوجد قيود للسداد فيسمح للراغب في التبرع للمديون بسداد جزء من الفاتورة أو أن يتم دفع الفاتورة بالكامل على حسب رغبته أيضًا يمكن التبرع بما قيمته مائة ريال أو أقل دون قيود.