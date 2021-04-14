أخبار اليمن : مؤتمر البيضاء يهنئ أبو راس بشهر رمضان المبارك

مؤتمر البيضاء يهنئ أبو راس بشهر رمضان المباركبعثت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء برقية تهنئة الي رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، جاء فيها:

الاخ المناضل الشيخ / صادق أمين ابو راس.. رئيس المؤتمر الشعبى العام ..المحترم حياكم الله ..

الاخوة نواب رئيس المؤتمر.. الكرام

الاخ المناضل/غازى أحمد على محسن،الامين العام للمؤتمر.. المحترم

الاخ الدكتور/نجيب العجى رئيس هيئة الرقابة .. المحترم

الاخوة/الأمناء المساعدين الكرام

الاخوة/ أعضاء اللجنة العامة والدائمة ورؤساء الدوائر.. الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم 1442، شهرالرحمة والغفران.

وبالاصالة عن نفسي، ونيابة عن جميع قيادات وأعضاء وانصار وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء، يسرني أن ابعث الى سيادتكم ومن خلالكم إلى جميع قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام ، بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول هذه المناسبة العظيمة على قلوبنا جميعا.

سائلين المولى عز وجل ان يعيدها علينا وعليكم بالخير والعافية والمسرة، وأن يرزقكم الصحة والعافية والسلامة، ويدفع عنكم الوباء والبلاء وكل شر ومكروه، وأن يعيده عليكم وعلينا والجميع فى أجل الصحة والعافية، وقد تحقق للشعب النصر والسلام والامن والاستقرار والتقدم فى كافة ربوع الوطن اليمنى(الجمهورية اليمنية)

وفقكم الله الى مافيه الخير والسداد وخدمة الوطن واهله ووحدته..

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،

اخوانكم/

قيادات فرع الموتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء

عنهم الدكتور/محمد عبدالولي السماوي

رئيس فرع المؤتمر بمحافظة البيضاء

عضو اللجنة الدائمة الرئيسية

