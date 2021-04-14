بايدن يرافق زوجته للخضوع لـ«إجراء طبى»

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، قال إليزابيث ألكسندر مديرة الاتصالات بمكتب السيدة الأولى إن الأخيرة خضعت لـ"إجراء طبى شائع"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، حول ما إذا كانت بايدن قد خضعت لفحص طبى أم عملية جراحية.
وذكرت أن السيدة الأولى تحملت الإجراء بشكل جيد وعادت إلى البيت الأبيض لاستئناف جدولها المعتاد.
ومن المقرر أن تسافر جيل بايدن إلى ولاية إلينوى يوم الاثنين مع وزير التعليم ميجيل كاردونا لزيارة كلية ساوك فالى المحلية.
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