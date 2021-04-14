واشنطن: انسحابنا من أفغانستان يضعف قدراتنا فى الرد على تهديدات القاعدة

جدة - نرمين السيد - أعلن مدير وكالة الاستخبارات الأميركية، ويليام برنز، اليوم الأربعاء، أن الانسحاب المزمع للقوات الأمريكية من أفغانستان من شأنه إضعاف قدرات واشنطن على الرد على تهديدات تنظيمى "داعش" والقاعدة (الإرهابيين والمحظورين فى روسيا).





وقال برنز خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ، بحسب "سبوتنيك": "لقد تعززت قدرتنا على ردع التهديدات فى أفغانستان، سواء من داعش أو القاعدة، بشكل كبير من خلال وجود الجيش الأمريكى والتحالف على الأرض وفى الجو، مدعوما بمعلومات استخبارية من وكالة الاستخبارات المركزية وشركائنا فى مجال الاستخبارات".

عندما يحين موعد انسحاب القوات الأمريكية، ستضعف قدرة الحكومة الأمريكية على التجمع والرد على هذه التهديدات.

وأشار برنز إلى أن انسحاب القوات المسلحة الأمريكية والتحالف من أفغانستان سيترتب عليه ظهور "مخاطر كبيرة" فى المجال الأمنى.

هذا وأعلن متحدث رفيع المستوى فى الإدارة الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، قرر سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الحادى عشر من شهر سبتمبر.