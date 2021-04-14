منظمة الصحة: يساورنا القلق من تفاقم جائحة كورونا خلال رمضان 

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن قلقها من احتمال تزايد الإصابات بفيروس كورونا خلال شهر رمضان في شمال أفريقيا وشرق المتوسط.

جاء هذا في تصريحات للمدير الاقليمي للمنظمة في شرق المتوسط أحمد المنظري خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال المنظري إن أعداد الإصابات بكورونا ازدادت بنسبة 22%، والوفيات زادت بنسبة 17% خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

واعتبر أن هذه الزيادة في الحالات، تكشف عن اتجاه يبعث على القلق في المنطقة التي تمتد من المغرب حتى باكستان.

وأضاف قائلا: "يساورنا القلق على وجه الخصوص من أن الوضع الحالي قد يتفاقم خلال شهر رمضان" في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أثبتت جدواها.

ودعا إلى ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان من أجل المساعدة في احتواء وباء فيروس كورونا.

من جانبها دعت داليا سمهوري مسؤولة مواجهة الحالات الطارئة في المنظمة إلى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية في المساجد.