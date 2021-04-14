 وكالة الطاقة الذرية: إيران أتمت الاستعدادات لبدء تخصيب اليورانيوم حتى 60% 

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن إيران "أتمت تقريبا الاستعدادات" لبدء تخصيب اليورانيوم حتى 60 بالمئة في منشأة فوق الأرض في نطنز، وأنها تعتزم إضافة 1024 من أجهزة الجيل الأول (آي.آر-1) تحت الأرض هناك.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة "تحققت الوكالة اليوم من أن إيران أتمت تقريبا الاستعدادات لبدء إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب إلى 60 بالمئة من اليورانيوم 235 في محطة نطنز التجريبية".
هذا وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها تفقدوا موقع تخصيب اليورانيوم في نطنز اليوم الأربعاء، دون أن تعلق على حجم الضرر الناجم على الانفجار الأخير بالمنشأة.
وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد أعلنت صباح الأحد الماضي، أن حادثا وقع في شبكة توزيع الكهرباء في محطة تخصيب اليورانيوم في "نطنز"، ولم يصب أحد بأذى، ولم يحدث أي تلوث بيئي، في حين يجري تحديد أسباب الحادث.
وأعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، بحسب تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، العثور على أدلة تخريبية في موقع "نطنز"، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن أي خلل في تخصيب اليورانيوم، وأن عمليات التخصيب مستمرة.
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