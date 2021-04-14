تمويل السيارات بنك الإنماء السعودي.. مزايا التمويل ورابط التقديم

تمويل السيارات بنك الإنماء هو من التمويلات التي يسعي لتقديمها البنك لمساعدة العملاء في اختيار سيارة بمواصفات خاصة، فكل شخص لديه زوق مختلف في السيارة التي يرغب بشرائها فمن خلال الحصول على التمويل المقدم من خلال اختيار المكان الذي ترغب بالشراء منه مع الحصول على مرونة في السداد، ويصل التمويل المقدم حتي مليونين ريال سعودي، كما يوفر البنك تمويل بدون كفيل لذلك يمكن لجميع القاطنين بالمملكة الحصول عليه سواء من المواطنين الأصلين أو المقيمين داخل حدود الدولة.

تمويل السيارات بنك الإنماء

يسعي بنك الإنماء لتقدم كل جديد في عالم المصارف فهو يتميز بتقديم عدد من التمويلات التي تناسب احتياجات جميع العملاء التابعين للبنك، فمن خلال التقديم على تمويل السيارات يحصل العميل على السيارة التي يرغب بالحصول عليها بكافة المواصفات التي يريدها، فالبنك يسمح له بحرية اختيار السيارة والمكان بشرط أن يكون تابع للبنك من حيث الاعتماد ومن ابرز ما يميز به القرض تطابق الأحكام التشريعية عليه.

مميزات الحصول على تمويل السيارات بنك الإنماء

هناك عدد من المميزات التي جعلت عدد من الراغبين في الحصول على سيارة فارهة بمواصفات خاصة اللجوء إلى هذا التمويل وقد جاءت تلك المميزات على هذا التسلسل:

لا يحتاج التمويل لوجود كفيل فالضمانات الموجودة تغني عنه

يستطيع جميع الموجودون داخل حدود الدولة الحصول عليه سواء من المواطنين أو من الوافدين

يمكن الحصول عليه فور التأكد من استيفاء الشروط وتقديم جميع المستندات

يتم تقديم تمويل بحد أقصي 2 مليون ريال سعودي

بالنسبة لتمويل الشراء الأساسي يحصل العميل على ريال سعودي500.000 للسيارة

لدي العميل حرية اختيار المواصفات والموديل من قبل المعارض التي اعتمدت من قبل بنك الإنماء

هناك مرونة كبيرة لتسديد التمويل والتي تصل حتى 60 شهر

لا حاجة لوجود كفيل لضمان العميل

يتم خصم 1% من التمويل مصاريف إدارية والتي حتى خمسة آلاف ريال من مبلغ التمويل.

صورة من بطاقة الهوية

تدوين بيانات العمل في نموذج البنك

تحديد مواصفات السيارة المطلوبة

كتابة المكان الخاص بالسيارة

تقديم طلب للحصول على الحد الشامل

كتابة بيانات السيارة كاملة داخل نموذج السيارة

تحويل الراتب على البنك لاستقطاع النسبة شهرياً

تقديم خطاب ضمان من العمل مدون فيه بيانات الموظف ودرجة الترقية التي حصل عليها

تقديم تفاصيل الراتب والعلاوة والاستقطاع

يجب أن يكون الراتب 5000ريال سعودي بعد خصم الاستقطاعات.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل إضافي

طلبات الحصول على الحد الشامل من بنك الإنماء

يسمح بالحصول على هذا الحد للعملاء بعد استيفاء عدد من الشروط السهلة والميسرة على النحو التالي:

الذهاب للبنك وتقديم المستندات للحصول على فتح حساب جديد

تقديم مستند من البنك يتضمن عدد السنوات داخل الهيئة

تقديم ورقة رسمية تفيد بعمل تحويل للراتب على بنك الإنماء

التأكيد على اعتماد جهة عمل طالب التمويل من قبل بنك الإنماء.

يمكن الحصول على التمويل عبر التواصل مع خدمة عملاء البنك

عبر التواصل مع خدمة عملاء البنك أو الولوج للموقع الرسمي الخاص بـ مصرف الإنماء السعودي

واختيار تمويل سيارة

تدوين بيانات العميل

كتابة مواصفات السيارة

تدوين بيانات العميل الوظيفية

النقر على إرسال البيانات.

طريقة تقديم طلب من الشبكة العنكبوتية