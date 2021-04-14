جدارة تسجيل دخول وظائف اليوم 1442

موقع جدارة تسجيل دخول يستقبل طلبات التقديم لوظائف النيابة الإدارية حيث يتوفر عدد كبير من الوظائف المختلفة مُتاحة لكلًا من الرجال والنساء لجميع التخصصات، وذلك بداية من المرتبة الرابعة وصولا حتى للمرتبة الثامنة، وقد يتم التسجيل من خلال الموقع الرسمي للهيئة، وسوف يتم استقبال جميع الطلبات بشكل إلكتروني، وذلك من خلال منظومة التوظيف الإلكترونية المتاحة حاليا.

جدارة تسجيل دخول 1442

من خلال جدارة تسجيل دخول يمكنك التقديم في الوظائف المتاحة التي قدمتها النيابة العامة في المجالات المختلفة، ويتم ذلك من خلال خطوات بسيطة يقوم بها مقدم الطلب عن طريق تسجيل الدخول بشكل مباشر على موقع جدارة الذي يحتوي على الخدمات المتنوعة، وذلك من خلال التالي:

تسجيل الدخول إلى موقع جدارة عن طريق الرابط المباشر.

اختيار خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

يقوم مقدم الطلب كتابه تاريخ الميلاد والجنس.

إدخال رقم الهاتف.

كتابة بيانات الحالة الصحية.

إضافة بيانات الدرجة العلمية بالتفصيل مع أهمية التأكد من صحتها.

الرد على جميع الأسئلة التي يطرحها الموقع.

إضافة رقم المرور وتأكيدها ومن ثم حفظ البيانات ليتم التسجيل بنجاح.

رابط موقع جدارة تسجيل دخول

تقدم بوابة التوظيف جدارة عبر رابط موقع جدارة في القطاعات الحكومية الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يستطيع الكثير من خلالها التقديم على الوظائف المتاحة، والتي تكون عبارة عن وظائف تعليميه أو إدارية أو صحية حسب المجال، ويجب أولا معرفة الشروط اللازمة لكل وظيفة حتى يستطيع المتقدم وإرسال الطلب، ويكون له الحق في القبول ويمكن الاطلاع على هذه الشروط على موقع جدارة قبل التقديم، وعند التقديم يتم مطابقة البيانات للحصول على الترشيح.

من خلال جدارة تسجيل دخول والقيام باتباع الخطوات السابقة يستطيع الكثير التقديم على الوظائف المختلفة المتاحة التي تقدمها النيابة العامة، وذلك بشكل إلكتروني حفاظا على صحة الجميع، ولا بد من إدخال البيانات بشكل صحيح للحصول على الوظيفة، والوصول إلى مرحلة القبول.