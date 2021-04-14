تمويل شخصي بدون كفيل بنك الإنماء.. تعرف على مزايا ورابط التمويل الجديد

تمويل شخصي بدون كفيل بنك الإنماء يعمل البنك بكل جهد لمنح العملاء التمويل الشخصي المناسب فمن خلال شراء أسهم داخل البنك باسم العميل، يمكن للعميل بيعها مرة ثانية للبنك والحصول على الثمن فوراً، مع شرائها مرة أخري من البنك مع إضافة هامش ربحي لها وتمديد فترة السداد لها حتي خمس سنوات ويصل مبلغ التمويل الشخصي من بنك الإنماء حتي مليونين ريال، كما أنها تتميز بعدم الحاجة لوجود كفيل للحصول عليها، ويمكن لجميع الموجودين داخل المملكة العربية السعودية من مواطنين ومقيمين الحصول على التمويل.

تمويل شخصي بدون كفيل بنك الإنماء

أتاح البنك أحد التمويلات المهمة التي يمكن الحصول عليها التي تتوافق مع الأحكام التشريعية ويقوم بتمديد الفترة التي يتم تحصيل التمويل فيها، فهو يسعي لمساعدة العملاء من خلال تيسير وتقديم التمويلات المختلفة، فهذا النوع يسمح بشراء الأسهم التي قام العميل بشرائها في السابق ومنحه التمويل المطلوب ويعيد بعدها بيع نفي الأسهم ولكن مع إضافة مبلغ من المال عليها يعتبر ربح عائد للبنك ومن ثم يبدأ بتحصيل التمويل على مدار السنوات التي حددها بالعقد.

مميزات الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل من بنك الإنماء

يتميز البنك بتقديم باقة منوعة من المميزات التي تجعل العميل لديهم مقتنع تماماً بالحصول على التمويل المقدم من البنك وتلك المميزات:

يسمح للعمل بتحصيل التمويل بعد التحقق من جميع المستندات المطلوبة من قبل البنك والتأكد من توافق وتطابق الشروط على العميل

يتمتع التمويل بتطابق أحكام الشريعة الإسلامية عليه

لدي العميل الحرية في اختيار الأسهم التي يرغب بها

يحصل العميل على تمويل بحد أقصي مليونين ريال سعودي

يسمح بالحصول عليه من قبل المواطنين السعوديين

يمكن التسديد حتي خمس سنوات من بداية القرض

يتم الحصول على التمويل في نفس اليوم

يسمح للمقيمين بالحصول على التمويل شرط تحقق الشروط المطلوبة

الرسوم الإدارية تصل حتي 50000 ريال أي 1 % من المبلغ التمويلي

يسمح بالحصول عليه دون الحاجة لوجود كفيل لضمان العميل.

يجب الحصول على الحد الشامل

التحقق من فتح حساب للاستثمار من قبل بنك الإنماء

تدوين بيانات المستخدم داخل نموذج الأسهم المحلية.

طلب الحصول على الخدمة من قبل البنك

الحصول على الحد الشامل من قبل البنك

يمكن الحصول على الحد الشامل من قبل الإنماء عبر إعداد بعض الخطوات البسيطة لدي البنك:

يجب فتح حساب جديد داخل البنك

توضيح بيانات الراتب مع التحقق منها من قبل جهة العمل وذلك بطرح مستند رسمي بها للبنك عند التقدم للحصول على التمويل الشخصي الجديد

التأكد من أن جهة العمل تابعة ومعتمدة من قبل بنك الإنماء.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي بنك الإنماء

عند طلب التمويل من البنك على المتقدم تحضير بعض الأوراق ليتم مراجعتها من قبل البنك والتأكد من المعلومات المقدمة ليتم الموافقة على طلب التمويل والذي يتم تقديمه عبر بوابة بنك الإنماء تمويل شخصي: