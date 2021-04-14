2 مليون ريال أفضل عروض تمويل شخصي في رمضان وشرط وحيد لقرض بدون تحويل راتب

يمكنك الحصول على تمويل شخصي 2 مليون ريال لأي سبب في رمضان مع وجود شرط تستطيع من خلاله طلب التمويل بدون تحويل راتب ، إن هذه القروض تحظى بشعبية لدى المواطنين الذين يحتاجون إلى اقتراض المال لسبب معين. لنفترض أنك تريد إعادة تصميم مسكنك ولكن ليس لديك مبلغ 50 ألف ريال الذي يتطلبه المشروع أو ما يكفي من أسهم المنزل للتأهل للحصول على قرض لشراء منزل. في هذه الحالة يمكن أن يقدم التمويل الشخصي الأموال التي تحتاجها لما تريده. تشتهر القروض الشخصية أيضًا بتوحيد الديون ، ومن السهل معرفة السبب. تخيل أنك مستهلك ذو فائدة عالية لديون بطاقة الائتمان التي تستنزف ميزانيتك كل شهر. يمكن أن يساعدك القرض الشخصي في سداد المديونية بسعر فائدة أقل مع تأمين دفعة شهرية يمكن معرفتها وتاريخ سداد محدد لا يتغير. للتلخيص ، إليك أهم التفاصيل التي تحتاج إلى معرفتها حول القروض الشخصية :

تقترض مبلغًا ثابتًا من المال.

تحصل على معدل فائدة ثابت ودفعة شهرية ثابتة وفترة سداد ثابتة.

أفضل القروض الشخصية بغير كفيل، ولكن من الممكن الحصول على قرض بضمان.

إليك مثال على كيفية عمل ذلك: تخيل أن لديك 10000 ريال من ديون بطاقة الائتمان بمتوسط ​​معدل فائدة سنوي لبطاقة الائتمان يبلغ 17٪. إذا دفعت 250 ريالاً شهريًا ، فستدفع إجمالي 14862 ريالاً لمدة 60 شهرًا (بما في ذلك رأس المال والفائدة) قبل سداد رصيدك. إذا كنت قادرًا على دمج هذا الرصيد البالغ 10000 ريال عند 5٪ APR وإجراء نفس الدفعة الشهرية البالغة 250 ريالاً ، ومع ذلك ، فقد تصبح خاليًا من الديون في 44 شهرًا بتكلفة إجمالية قدرها 10962 ريالاً. الأسباب الأخرى التي تجعل المستهلكين يحصلون على تمويل شخصي لا حدود له تقريبًا ، ولكن يمكن أن يشمل:

اقتراض المال لشراء سيارة دفع تكاليف التعليم دفع ثمن إصلاحات المنزل الهامة تغطية الفواتير الطبية والمصاريف المفاجئة

كيف تجد عرض تمويل شخصي مناسب في رمضان

عندما يتعلق الأمر بالبحث عن أفضل عرض تمويل شخصي ، فمن الأفضل أن تقارن بين العديد من المقرضين من حيث معدلاتهم ورسومهم و وتنظر الى كل حرف من شروطهم بدقة. من الواضح أنك سترغب في اختيار قرض بأقل سعر فائدة يمكنك التأهل له ، ولكن الرسوم مهمة أيضًا.

تفرض بعض شركات التمويل الشخصي والبنوك أيضا رسوم إنشاء تقريبا 1٪ إلى جانب رسوم الطلب والرسوم الأخرى. ومع ذلك ، فإن الطبيعة التنافسية العالية لأعمال القروض الشخصية تعني أنه يمكن الحصول على القروض الشخصية خالية تمامًا من الرسوم للمستهلكين المؤهلين.

من المهم أن تأخذ في الاعتبار الرسوم المرتبطة بالقرض الشخصي ، للتأكد من أنه لا يجعل التكلفة الإجمالية لديونك أعلى في النهاية. أفضل رهان لك هو مشاهدة العديد من عروض التمويل المختلفة للعثور على خيار مناسب لميزانيتك واحتياجاتك.

عندما تقارن بين شركات القروض الشخصية ، سترغب في البحث عن:

مقرض يقدم أسعار فائدة تنافسية

لا توجد رسوم أو رسوم قليلة

دفعة شهرية ومدة قرض يمكنك تحملها

كيف يمكنك التأهل للحصول على تمويل شخصي 2 مليون ريال؟

في حين أن بعض المقرضين سيقرضون لك المال بسجل ائتمان 500 ، فقد تحتاج إلى وضع ضمانات للتأهل. على أقل تقدير ، ستدفع سعر فائدة أعلى بكثير للحصول على قرض شخصي.

بالإضافة إلى التحقق من درجة الائتمان الخاصة بك ، ستحتاج شركات التمويل الشخصي أيضًا إلى إثبات التوظيف والقدرة على السداد من أجل تحديد الأهلية. سيقومون أيضًا بالتحقق من نسبة الدين إلى الدخل للتأكد من أنك لم تقترض أكثر مما يمكنك سداده بشكل عملي.

تُقدم القروض الشخصية فترة سداد ثابتة ودفعة شهرية ثابتة ومعدل فائدة ثابت. قد تأتي أيضًا برسوم أو معدلات فائدة عالية لأولئك الذين ليس لديهم درجة ائتمانية جيدة.

تأكد من سجلك الائتماني قبل التقدم بطلب إذا كنت ترغب في الحصول على قرض بأفضل الأسعار والشروط. مثل المنتجات المالية الأخرى ، قارن العروض المقدمة من العديد من المقرضين قبل اتخاذ القرار لتحصل على أفضل تمويل شخصي.

شروط تمويل شخصي 2 مليون ريال بدون تحويل راتب

ضع في اعتبارك أننا نتحدث عن التمويل الشخصي بدون كفيل لغرض هذه المقالة. في حين أن القروض الشخصية بغير كفيل لا تتطلب أي ضمانات ، فإن نوعًا آخر من القروض الشخصية المعروفة باسم القروض المضمونة يتطلب ضمانات من أجل الاقتراض. قد تأتي القروض المضمونة بأسعار فائدة منخفضة لأنك تؤمن قرضك بأصل مثل السيارة أو التمويل العقاري ، ولكن لا يرغب الجميع في تقديم ضمانات من أجل اقتراض المال.

قد تتمكن من الحصول على تمويل صغير من العائلة أو الأصدقاء ، ويمكنك دائمًا التقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان. ولكن ، هناك خيار آخر يجب مراعاته يأتي مع مزايا معينة – وهذا الخيار هو تمويل شخصي، ولهذا نعرض إليكم أهم عروض رمضان للتمويل الشخصي بدون كفيل بمبلغ يتخطى 2 مليون ريال سعودي ، أما بالنسبة للقروض بدون تحويل الراتب فهي مقتصرة فقط على موظفي البنوك السعودية ، ونضع إليكم المميزات والشروط قبل التقدم وفتح حساب في البنك ، ويمكن الاتصال على الرقم 920001002 للاستفسار بشكل أكثر ولا تنسوا كتابة تجربتكم مع الدعم الفني في التعليقات.

مًصرح به من هيئة الرقابة الشرعية ضمان الإسراع في الإجراءات الخاصة بطلب التمويل فترات سداد القرض حتى 60 شهر سداد مبكر للتمويل في أي وقت اتاحة شراء الأسهم التابعة لأي شركة ضمن الأسهم المعتمدة داخل البنك الوصول مع العميل الى قسط شهري متوافق مع التزاماته الشخصية يمكن تأجيل الأقساط ومنها قسط شهر رمضان تمويل بدون كفيل الحصول على تمويل إضافي بشروط سداد 20% من أصل التمويل مبلغ القرض بدون كفيل 2 مليون ريال سعودي متاح للمتقاعدين ، للمقيمين راتب من 3 ألاف إلى 3,500 ريال سعودي حسب القطاع الوظيفي

يمكن أن تحصل على تمويل شخصي بدون تحويل راتب أيضًا بسعر فائدة منخفض اعتمادًا على جدارة الائتمان الخاصة بك. عندما يكون متوسط ​​معدل الفائدة السنوية على بطاقة الائتمان الآن أكثر من 17٪ ، تبدأ أسعار الفائدة على القروض الشخصية بحوالي 4٪ للمستهلكين الذين يتمتعون بائتمان جيد أو ممتاز ، لذا ننصح دائما بأن تبني السجل الائتماني الخاص بك لأنه من سيجعلك تفوز بأفضل عروض التمويل الشخصي التي ترغب بها.