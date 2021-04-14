دواء zisrocin | علاج الإلتهابات التي تصيب الأنف والأذن الوسطى                                                    

إن دواء zisrocin من المضادات الحيوية المشهورة باسم الماكروليدات، التي تستخدم لشفاء العدوى الجرثومية، و الكائنات الدقيقة الأخرى، ويستعمل في التهاب الجهاز الرئوي، والأذن.

كل قرص يحتوي على مادة ازيثرومايسين، التي توقف من تكاثر البروتينات، التي تغذي البكتيريا، والجراثيم.

دواعي استعمال كريم زيسروسين

يستعمل هذا العقار لشفاء بعض أشكال الالتهابات، وذلك بعد استشارة الطبيب المختص.

ومن دواعي استخدامه ما يلي:

يستعمل لشفاء الأمراض التنفسية البسيطة والقوية. القرحة التناسلية والمشهورة بالقرحة اللينة. عدد من أشكال عدوى الجهاز التنفسي. عدوى الجهاز التناسلي. التهابات عنق الرحم. التهاب الحوضي. العدوى الجلدية البسيطة. التهابات التي تصيب الأنف والأذن الوسطى. التخلص من الجراثيم التي تهيج الجلد. التلوث البكتيري الحاصل من الصلة الجنسية. للأطفال لشفاء التهاب البلعوم واللوزتين. الدمامل والخراج. يقي من الحمى الروماتيزمية، أو روماتيزم القلب.

الجرعات وطريقة تناول زيسروسين

بعد إصابة المريض بأحد الأمراض التي ذكرت سالفاً، أو بأكثر من مرض، يطبق هذا الدواء للمعالجة.

وذلك بعد استشارة الطبيب المختص كما يلي:

للأطفال حسب وزن الطفل بمعدل 10 ملغ/ كيلوغرام.

حسب وزن الطفل بمعدل 10 ملغ/ كيلوغرام. لا يعطى لأطفال أقل من وزن 45 كيلوغرام.

لا يستعمل للأطفال الرضع دون 6 شهور.

للأطفال فوق سن 6 شهور تحت مراقبة الطبيب.

للبالغين : (في الحالة الطبيعية) حبة واحدة في اليوم بتركيز 500 ملغ.

: (في الحالة الطبيعية) حبة واحدة في اليوم بتركيز 500 ملغ. (في حال التهاب الجيوب الأنفية) بمعدل واحد جرام يومياً.

يتابع استعماله حتى 3 أيام في الأقل.

يتم أخذه قبل الطعام بساعة أو بعد الطعام بساعتين.

الأعراض الجانبية لدواء zisrocin

هناك الكثير من الأعراض الآثار الجانبية التي تصيب المريض، من استخدام هذا الدواء لذلك يجب استشارة الطبيب،

في حال زيادة الأعراض، وهي:

التهابات خفيف في المهبل.

حكة بالجلد.

إفراط إنزيمات الكبد.

الإحساس بالنعاس والصداع.

وجع بالعضلات والتعب.

الدوار والاستفراغ.

في بعض الأحيان هبوط ضغط الدم.

أزمات في الكلى.

تبدل لون البول للغامق.

العصبية وتبدلات في التذوق.

هبوط في عدد كرات الدم البيض.

التخدر في اليدين والقدمين.

انتفاخ في الشفتين واللسان.

بيان تشققات داخل الجوف الفموي واللسان.

التهاب خفيف في البنكرياس.

احتياطات وتحذيرات استخدام دواء زيسروسين

هناك العديد من الحالات التي تؤثر على المريض، لذلك يجب استشارة الطبيب،

التداخلات الدوائية:

مشابهات الحموضة.

ادوية الإيدز لا تستعمل مع. zisrocin

أدوية القلب، الصرع، الأرق، الصداع النصفي، الهيستامين، الربو.

أدوية المناعة، موانع الحمل الفموية، التخثر.

موانع استخدام دواء زيسروسين

لابد من استشارة الطبيب المختص في كل من الحالات التالية: