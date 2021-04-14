(إيفر جيفن) راسية في البحيرات المرة لحين الاتفاق مع قناة السويس ‭ ‬

القاهرة ـ رويترز: قالت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم) المشغلة لسفينة الحاويات إيفر جيفن، التي جنحت في قناة السويس في الشهر الماضي وعطلت الملاحة، إن السفينة صالحة للإبحار واستكمال عبور القناة، لكنها ستظل راسية إلى حين التوصل لاتفاق بين الشركة المالكة وهيئة قناة السويس.

وذكرت الشركة في بيان أن السفينة إيفر جيفن صالحة للإبحار من البحيرات المرة إلى بورسعيد حيث سيجري فحصها مجددا قبل أن تبحر إلى روتردام.

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