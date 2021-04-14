الهند تسجل مستوى قياسيا جديدا بـ184372 إصابة يوميا

بنجالورو ـ رويترز: كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية أن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بلغ مستوى قياسيا جديدا بعد تسجيل 184372 حالة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في الوقت الذي تحارب فيه معظم الولايات موجة ثانية من الفيروس.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 13.9 مليون. وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 1027 ليصل إلى 172085.

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