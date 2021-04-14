متحورات كورونا تهدد كفاءة اللقاحات.. وتغير الصوت والهذيان أعراض جديدة

■ العراق يدعو مواطنيه لتلقي اللقاح

■ حصانة 20% بالإصابة أو التطعيم فـي لبنان

■ تركيا تفرض قيودا جديدة فـي رمضان

■ جرعة لقاح لكل من تجاوز الخمسين فـي بريطانيا

■ فرنسا تعلق الرحلات الجوية مع البرازيل

برلين ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

لا يستبعد باحثون ظهور متحورات كورونا تكون عصية على اللقاحات أو تكون اللقاحات الحالية أقل كفاءة في درئها. وقال الباحثان شتيفان بولمان وماركوس هوفمان من معهد لايبنيتس لأبحاث الرئيسيات في مدينة جوتينجن الألمانية إن هذا ممكن حدوثه خاصة في ظل انتشار الفيروس الآن بقوة في الموجة الثالثة. وبحسب البيانات، يمكن أن تنشأ ما يسمى بــ”متغيرات الهروب” إذا انتشر الفيروس في مجموعة سكانية ذات حماية مناعية غير كاملة، وهو ما يحدث على سبيل المثال عند انخفاض المناعة ببطء بعد التعافي من العدوى أو بعد التطعيم. وذكر الباحثان أن ظهور متغيرات عصية على اللقاحات المتوفرة حاليا هو “سيناريو متطرف، لكن لا يمكن استبعاده”، موضحين أنه من أجل تقليل احتمالية ظهور متغيرات الهروب، يجب احتواء انتشار الفيروس بشكل فعال ـ على سبيل المثال من خلال الامتثال لقواعد الحماية من انتشار العدوى والتطعيم على نطاق واسع. وتسبب عدوى فيروس كورونا عددًا من التغييرات في حالة الجسم، ويبدو بعضها غريبًا، مثل تغير في صوت المريض بعد الإصابة بالمرض. وبحسب موقع “ميديك فوريوم”، فقد أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأعراض التي تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا تظهر في غضون 10 أيام من الإصابة. وتشمل العلامات الرئيسية للإصابة بفيروس كورونا: معاناة بعض المرضى من آلام الجسم وآلام واحتقان الأنف وسيلان الأنف والتهاب الحلق أو الإسهال. ومع ذلك، الآن، خلال الموجة الثالثة، يتحدث الخبراء عن تحديث الصورة السريرية لمرض فيروس كورونا وحث الناس على تذكر وجود أعراض أخرى، بما في ذلك تلك التي تبدو “غريبة”. من هذه الأعراض، بقع وحساسية في أصابع اليدين والقدمين، تغييرات في تجويف الفم، القرحة، الاحمرار المفرط، الجفاف، الالتهابات الفطرية، آلام العضلات عند المضغ. تغيير الصوت، ألم في الصدروالبطن، فقدان الشهية، والهذيان. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا “كوفيد19” حول العالم 138 مليون، و14 ألف و21 حالة.

الى ذلك، حذرت وزارة الصحة العراقية من مضاعفات صعبة جدا تحدث لمن يصاب بفيروس كورونا. وجددت الوزارة دعوتها إلى العراقيين لأخذ اللقاحات المضادة لكورونا. وقد أكدت ممثلية منظمة الصحة العالمية في العراق أن اللقاحات ضد فيروس كورونا آمنة وفعالة في درء خطر الفيروس. في لبنان كشف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن نحو 20% من الشعب اللبناني اكتسب مناعة ضد فيروس كورونا، نتيجة الإصابة أو التلقيح. وأبدى الوزير اللبناني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية ارتياحه “للمؤشرات الإيجابية التي أظهرتها حملة التلقيح في ظل تراجع نسبة الوفيات ودخول العناية الفائقة لدى الفئات المستهدفة من المتقدمين في السن. في مصر سجلت وزارة الصحة 823 حالة إصابة بفيروس كورونا و39 وفاة، وقد أطلق محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية، تحذيرا من أن مصر تعيش في حالة طوارئ، بسب الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”. دوليا، أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصحة بالبرازيل تسجيل 3808 حالات وفاة بكوفيد19 و82186 إصابة جديدة بفيروس كورونا. من جهتها أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض قيود جديدة وعزل جزئي خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان المبارك للحد من إصابات كورونا الآخذة في الزيادة. الى ذلك قالت الحكومة إن بريطانيا توفر جرعة أولى من اللقاحات المضادة لكورونا لجميع الذين يتجازون 50 عاما حيث بدأت حملة التطعيم بلقاح مودرنا في إنجلترا الثلاثاء، مضيفة أنها ستطعم كل البالغين بحلول نهاية يوليو. وتم البدء في توزيع اللقاح، الذي يعد ثالث لقاح توافقت على استخدامه الجهات التنظيمية في بريطانيا وبعد أسبوع من بدء توزيعه في ويلز. بدوره قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في البرلمان إن فرنسا ستعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى البرازيل في محاولة لمنع انتشار سلالة فيروس كورونا التي تم اكتشافها هناك لأول مرة. وقد أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية أن فرنسا سجلت 324 وفاة جديدة في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد19، ليقترب إجمالي عدد الوفيات في فرنسا منذ بداية الجائحة من 100 ألف.