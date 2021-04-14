السعودية تسيطر على قائمة أغنى المحترفين في أبطال آسيا

بدأت اليوم منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021، بعدد من المواجهات النارية، حيث تشهد البطولة في نسختها الحالية مشاركة 40 ناديا لأول مرة في دور المجموعات، يحاول كل منهم أن يعزّز حظوظه بالفوز باللقب الغالي وإسعاد جماهيره والذهاب للبطولة الكبرى كأس العالم للأندية.

تم تقسيم دوري الأبطال الأسيوي في النسخة الحالية إلى 10 مجموعات بواقع 5 مجموعات للشرق ومثلهم للغرب، كل مجموعة تضم 4 فرق، يتأهل بطل كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 6 فرق احتلت المركز الثاني إلى دور الـ16 الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المختص في تحديد قيمة اللاعبين وفقا لسوق الانتقالات، بجانب أدائهم مع أنديتهم ومدى احتياج النادي لهم على أرض المستطيل الأخضر، فإن اللاعب الذي تسيّد قائمة الأغلى في دوري أبطال آسيا هو صانع الألعاب الأرجنتيني غونزالو نيكولاس مارتينيز، لاعب النصر السعودي بقيمة تسويقية بلغت 14 مليون يورو، حيث تعول جماهير الفريق السعودي عليه لتحقيق البطولتين الغاليتين دوري أبطال آسيا والدوري المحلي.

وفي المركز الثاني جاء اللاعب البرازيلي دودو المحترف في صفوف الدحيل القطري بقيمة تسويقية بلغت 12 مليون يورو، ويعد اللاعب من أهم الأسماء التي يعتمد عليها الفريق في البطولات التي يتنافس عليها، خاصة وأنه ظل أيقونة فريق بالميراس خلال السنوات الخمس التي قضاها بين صفوفه ليعيد أمجاد الفريق البرازيلي.

وبـ10 مليون يورو جاء مهاجم المنتخب السنغالي واللاعب المحترف في صفوف أهلي جدة السعودي مباي نيانغ، والذي يعتبر أحد المهاجمين المهمين الذين لهم باع كبير في أوروبا في المركز الثالث.

وفي المركز الرابع جاء جناح منتخب الجزائر ياسين براهيمي لاعب نادي الريان القطري بقيمة تسويقية بلغت 10 مليون يورو، والذي انتقل لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر قادما من بورتو بعد انتهاء عقده مع الفريق البرتغالي.

وبقيمة تسويقية بلغت 8.5 مليون يورو جاء اللاعب البيروفي أندريه كاريو لاعب نادي الهلال السعودي في المركز الخامس، اللاعب الذي حصد مع الهلال دوري أبطال آسيا عام 2019 تتمنى الجماهير أن يكون فعّالا ومؤثرا مع الفريق لحصد اللقب الغالي.

وجاء المهاجم البرتغالي فابيو مارتينيز، لاعب الشباب السعودي في المركز السادس بقيمة تسويقية قدرت بـ8 مليون يورو، والذي انضم للفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد قادما من براغا البرتغالي، اللاعب الذي يحلم بالحصول على بطولة دوري الأبطال مع الفريق ويكون خير معين للفريق قبل العودة مرة أخرى إلى البرتغال في حال عدم تجديد الإعارة.

وفي المركز السابع جاء اللاعب الروماني الدولي ألكسندر ميتريتا نجم وسط فريق أهلي جدة السعودي بقيمة 7 مليون يورو، اللاعب الذي تشير بعض الأنباء مؤخرا بفسخ تعاقده مع الفريق بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية لدى النادي، غير أن الجماهير تطالب بدفع الأموال المتأخرة لكي يكون اللاعب مستعد للدفاع عن الفريق في المباريات المقبلة.

هنا قائمة أغنى لاعبو الأندية العربية المشاركة في دوري أبطال آسيا:

1- غونزالو نيكولاس مارتينيز – النصر السعودي – 14 مليون يورو

2- دودو - الدحيل القطري – 12 مليون يورو

3- مباي نيانغ - أهلي جدة السعودي 10 مليون يورو

4- ياسين براهيمي – الريان القطري – 10 مليون يورو

5- أندريه كاريو – الهلال السعودي – 8.5 مليون يورو

6- فابيو مارتينيز – الشباب السعودي – 8 مليون يورو

7- ألكسندر ماتريتا – أهلي جدة السعودي – 7 مليون يورو

8- شويا ناكاجيما – العين الإماراتي – 7 مليون يورو

9- بغداد بونجاح – السد القطري – 6.5 مليون يورو

10- لوسيانو فييتو – الهلال السعودي – 6.5 مليون يورو